Reaparece el exgobernador Pedro Pierluisi: Su hermana lo felicita por su cumpleaños

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia reapareció públicamente luego de que su hermana Caridad Pierluisi-Ruiz compartiera una publicación en sus redes sociales felicitándolo por su cumpleaños.

En la publicación que incluyó una imagen, se puede observar a ambos juntos y con una gran sonrisa hacia la cámara.

PUBLICIDAD

“¡Hoy celebro la vida de mi hermano Pedro R. Pierluisi! Pedro, llevo conmigo el orgullo de estar en cada etapa de tu vida, de verte siempre con el mismo corazón, la misma entrega y los valores que nos inculcaron Papa y Mama. Ellos nos enseñaron a vivir con fe, con amor, con integridad y con propósito, y tú eres reflejo de esas enseñanzas. Para nuestra familia eres un pilar, un ejemplo, y siempre nos brindas felicidad de la genuina. ¡Te quiero mucho y te deseo un cumpleaños lleno de amor y bendiciones!“, escribió Caridad.

De igual manera, el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero también felicitó al ex gobernador en su cumpleaños. “Felicito a mi querido amigo Pedro R. Pierluisi en su cumpleaños; que sean muchos años más en salud y con el amor de tu familia y amigos. ¡Un abrazo!“, escribió.

Pierluisi fue derrotado en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) por su pasada compañera de papeleta y ahora gobernadora, Jenniffer González Colón, por lo que abandonó La Fortaleza el pasado mes de enero.

Recientemente, su madre, Doris Urrutia, falleció en enero, a sus 93 años tras padecer de Alzheimer.

Luego de su fallecimiento, el ex gobernador publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a su madre en su cumpleaños.

PUBLICIDAD

“Mami, celebro el regalo que eres para mi vida y toda nuestra familia. Me enseñaste a tener fe, a servir con humildad y a amar sin medida. Estoy agradecido con Dios por permitirnos disfrutar otro año contigo. ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades!”, escribió el ex primer mandatario en sus plataformas digitales.

En 2021, como motivo del Día Mundial del Alzheimer, Pierluisi Urrutia había revelado que su progenitora padecía de la enfermedad.

“En el Día Mundial del Alzheimer pienso en Mama. Pienso en todo el amor que me da, aunque a veces se le escape mi nombre. Agradezco cada sonrisa, cada apretón de manos y cada mirada llena de cariño. Esta terrible enfermedad afecta a una gran cantidad de puertorriqueños y continuamos luchando por una cura y por más y mejores recursos tanto para el paciente como para los cuidadores. Hablando de cuidadores, no pudiese estar más orgulloso de Papa, quien continúa dándolo todo por ella. De mi familia a la tuya, continuemos disfrutando de los días buenos de nuestros seres queridos con Alzheimer y brindando apoyo en los días no tan buenos. Llevemos sus memorias por ellos”, publicó en las redes sociales en ese entonces.