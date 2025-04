Pablo José lanza advertencia a senadores del PPD que voten a favor de Ferraiuoli

El comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, realizó una advertencia a los senadores de su partido que le presten su voto a la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, y que den paso a su confirmación.

En entrevista con WKAQ 580, el presidente del PPD advirtió que, en caso de que un miembro de su partido vote a favor de Ferraiuoli y esta sea confirmada, le retirará su confianza y se encargará de recordar al electorado de su partido esta acción en las primarias del 2028.

Sus expresiones surgen ante rumores sobre la posibilidad de que miembros de su partido, como el senador José Luis Dalmau, presten su voto a la designada, quien se encuentra en la cuerda floja tras el rechazo del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

“Yo no le he oído decir que va a votar a favor de Ferraiuoli, me sorprendería que lo hiciera. Si algún Popular se une al PNP para aprobar este nombramiento, perdería mi confianza y la confianza de todos los Populares para seguir trabajando en la refundación, porque abonaría al discurso de que el PNP y el PPD son igualitos y se apoyan mutuamente. No me refiero a él únicamente; cualquier Popular que preste su voto a Jenniffer González para validar este nombramiento, yo me aseguraría de recordarle eso a los Populares cuando lleguen las primarias”.

“Los Populares no perdonarían eso jamás. Yo me encargaría de recordar eso en las primarias”, añadió.

Mientras tanto, José Luis Dalmau aseguró en el mismo espacio radial que “son especulaciones” y que no está buscando votos a favor de la designada secretaria de Estado. Sin embargo, no quiso adelantar cómo votará al momento de que se presente el nombramiento.

Gobernadora no retirará el nombramiento de Verónica Ferraiuoli

Tras las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien aseguró que la secretaria designada del Departamento de Estado no cuenta con los votos para ser confirmada, la gobernadora Jenniffer González rechazó la opción de retirar el nombramiento.

González Colón realizó las declaraciones en una conferencia de prensa donde reaccionó a la Comisión Total del Senado, en la que se confirmó que la funcionaria no radicó planillas durante tres ciclos contributivos.

“¿Cuál es la vara entonces para un funcionario electo y una vara distinta para los funcionarios de gobierno? Yo creo que aquí, si es que hay algo personal con la licenciada Ferraiuoli, que voten, yo no tengo problema con eso. Yo no creo que deba retirar a una funcionaria porque simplemente a alguien no le guste el nombre de la licenciada. Lo que debe ocurrir ahora es que debe haber una votación. Yo no voy a retirar el nombramiento”, expresó la gobernadora.

Del mismo modo, rechazó que desde La Fortaleza se inicie un proceso de cabildeo con senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) para impulsar la confirmación de la funcionaria, como sugirió el presidente senatorial esta mañana.

Rivera Schatz adelantó en una entrevista radial (WKAQ 580) que la próxima semana se llevará a cabo la votación, luego de que se prepare un informe sobre el nombramiento y tras lo ocurrido el miércoles en la Comisión Total, donde la funcionaria fue interrogada en una maratónica vista.