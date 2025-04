Fueron tres las planillas que no radicó la Secretaria de Estado, confirma Hacienda

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, confirmó ante la Comisión Total del Senado que la nominada a secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, incumplió con la radicación de sus planillas contributivas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, a pesar de haber solicitado prórrogas para cada uno de esos ciclos contributivos.

Durante la vista senatorial, Pantoja detalló que las tres planillas fueron sometidas el 9 de noviembre de 2024, fuera del término permitido por las prórrogas que había solicitado.

Así mismo, en la vista salió a relucir que el pasado Jueves Santo, Ferraiouli enmendó las planillas radicadas tardíamente y que con las enmiendas recibió reintegros por los tres años que inicialmente no radicó planillas. La suma de los tres reintegros fue por la cantidad de $26,602.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz cuestionó a Pantoja Rodríguez, sobre el cumplimiento con las prórrogas solicitadas para la radicación de planillas contributivas. Al plantear que, según los récords del Departamento de Hacienda, la planilla fue radicada tardíamente en el año 2024 y que no se cumplió con la prórroga en ninguno de los tres años señalados, Pantoja respondió afirmativamente a las aseveraciones con un “correcto”.

“La prórroga lo que hace es que la fecha límite, siendo el 15 de abril para el año contributivo en cuestión, lo que hace es posponer la fecha de radicación. ¿Hasta cuándo? El 15 de octubre tiene la obligación, todo contribuyente tiene la obligación. [...] Entonces la secretaria de Estado designada incumplió con las tres prórrogas”, cuestionó Rivera Schatz.

“Se radicó tardíamente, correcto (...) (Pero) No me consta que hubo una voluntariedad a no radicar planillas”, confirmó el secretario.

Pantoja también indicó que Ferraiuoli recibió las notificaciones que el Departamento de Hacienda envía a los contribuyentes para orientarles sobre la información que obra en su expediente, incluyendo datos sobre ingresos reportados por patronos. Explicó que aunque solicitar una prórroga es una “práctica común”, el incumplimiento con tres prórrogas consecutivas no lo es, ya que no conoce de algún otro caso similar al de la Secretaria de Estado.

A preguntas de los senadores, respondió: “Personalmente no lo he visto”.

Pantoja Rodriguez enfatizó que la erradicación tardía no constituye automáticamente un delito de evasión contributiva, pero sí implica consecuencias administrativas como penalidades, recargos e intereses.

De hecho, durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes, Ferraiuoli explicó que las planillas fueron sometidas tarde porque desconocía que no habían sido radicadas, alegando haber confiado en su contable. Como parte de su defensa, indicó que en su momento comenzó un proceso de pago y cumplimiento voluntario. Al momento de la vista en el Senado, el secretario de Hacienda confirmó que no existían deudas pendientes ni penalidades activas en su contra.