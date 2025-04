Arrestan a “Audri Nix” por conducir ebria y agredir a un policía

La exponente del género urbano Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como “Audri Nix”, fue arrestada durante la madrugada de este viernes en la zona de Isla Verde por, alegadamente, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y chocar una patrulla en tres ocaciones.

La información fue confirmada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Según las autoridades, Vázquez Pérez intentó huir de la escena, pero al ser detenida presuntamente se tornó agresiva, insultó a los agentes y agredió a uno de ellos en el rostro y pecho.

La fémina fue arrestada y llevada al cuartel, donde se le realizó la prueba de alcohol, arrojando un resultado de 0.18%.

El caso será consultado posteriormente con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales correspondientes.

Vázquez Pérez cobró notoriedad en enero de este año por gritarle a la gobernadora, Jenniffer González Colón, durante la misa de su juramentación en la Parroquia Santa Teresita en la Calle Loíza de Santurce.

La mujer logró acceso al interior y dijo: “Muerte al PNP, muerte a Jennifer, no es una amenaza es una promesa, la revolución viene”.

Durante el proceso de investigación, la sospechosa compartió un video en las redes sociales, alegando haber sido la persona que la Policía removió de la iglesia y que “temía por su vida”.

“Hola, @jenniffergonzalezcolon mi nombre es Adriana y me voy a quitar la mascara para decirte lo que me falto decirte. También, quiero aclarar que mis expresiones no fueron para invitar la muerte de nadie yo jamás en mi vida me las desearía a alguien de muerte mis expresiones fueron retóricas a la muerte del PNP a la remoción de la organización criminal conocida como el partido nuevo progresista. A la gobernadora electa por voto robao’ jamás la amenazaría de muerte quiero dejar eso claro mis expresiones fueron retóricas a la remoción del partido nuevo progresista no a la muerte de ninguno de sus ejecutivos”, escribió Vázquez Pérez en su cuenta de Instagram.

“Si me pasa algo en las próximas 24 horas fue la policía de Puerto Rico o fueron los federales”, agregó.

Vázquez Pérez enfrenta cargos por amenaza (Art. 177), alteración a la paz (Art.241) y delito contra el derecho a reunión (Art.179).

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dio paso a una solicitud para que se transmita el juicio contra Vázquez Pérez.

La resolución del Supremo, permite la transmisión en vivo del procedimiento que ya se ha adelantado incluye el testimonio de la propia gobernadora.