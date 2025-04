Gobernadora espera cancelar el contrato de LUMA Energy antes de que acabe el año

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón reiteró este jueves que el contrato de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el archipiélago, LUMA Energy, se va a cancelar antes de que termine este año.

A preguntas hechas por el periodista Normando Valentín en el programa “Normando en la Mañana” de la estación radial NotiUno 630 a.m., la primer ejecutiva aseguró que “no hay marcha atrás”.

“(LUMA Energy) se va, se va, se va... Aquí no hay marcha atrás”, comenzó diciendo. “Así que la pregunta no es si se va, la pregunta es cuánto tiempo me va a tomar lograrlo en este año”, agregó.

Sus expresiones se dan tras el apagón general del Miércoles Santo.

LUMA Energy reportó a que a eso de las 7:00 de la mañana del jueves que 609,711 clientes ya cuentan con servicio, lo que representa un 41.5% del total de abonados.

“Nuestras brigadas seguirán trabajando durante todo el día de hoy con la meta de restablecer el servicio al 90% de los clientes en un periodo de 48 horas, si las condiciones lo permiten", precisó la entidad en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la compañía, ya cuentan con servicio eléctrico las siguientes instalaciones: Centro Médico de Mayagüez, Hospital Pavía en Arecibo, Manatí Medical Center, Hospital Ryder de Humacao, Doctors Center Hospital en San Juan y Carolina, el Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Hospital del Maestro en San Juan, el Hospital San Juan Capestrano, el Hospital Auxilio Mutuo (antes HIMA San Pablo) y el Hospital Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA), ambos en Bayamón, así como el Hospital San Antonio en Mayagüez. También se ha restablecido el servicio en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, el Aeropuerto de Mayagüez y en las represas de Carraízo y La Plata, operadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Seguimos trabajando para energizar más instalaciones críticas y restablecer el servicio a los clientes en la medida que se disponga de generación. A los clientes que estén utilizando generadores, les recordamos que, por seguridad, deben colocarse siempre en exteriores, en áreas bien ventiladas y lejos de puertas y ventanas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. La seguridad sigue siendo una prioridad durante este proceso de restauración", agregó LUMA.