Actualización: Más del 58 % con luz y 31 unidades en servicio, pero continúan trabajos y no se ha identificado la falla

La gobernadora Jenniffer González Colón ofreció una actualización este jueves sobre el apagón que dejó a más de 1.4 millones de clientes sin luz, informando que ya se han reactivado 31 unidades generadoras y que sobre 1,400 megavatios están en línea.

“Estamos a 31 unidades que están arriba, el número ahora sigue subiendo, 1,431 megavatios de generación, estamos a casi 200 y pico megavatios a lo que había al momento del apagón, ya casi llegando al millón de personas con luz, más del 58%”, señaló la mandataria.

También informó que quedan “todavía 16 unidades pendientes de subir” y que otras 26 no podrán entrar en funcionamiento debido a que “algunas de ellas llevan más de 10, 14 años, que están inservibles o están en reparaciones de mucho mayor envergadura que no tienen que ver con este apagón”.

Entre las unidades programadas para entrar a operar próximamente, se encuentran la unidad de vapor de Ecoeléctrica, la unidad 6 de Costa Sur y la número 2 de AES, esta última proyectada para la madrugada del viernes. No obstante, se confirmó que la unidad 1 de AES sufrió una avería y su reparación tomará al menos una semana, aunque no afectará los esfuerzos inmediatos de restablecimiento.

A nivel regional, la zona metropolitana de San Juan ya se encuentra en un 84 % energizada, mientras que regiones como Ponce y Mayagüez siguen rezagadas, con un 30 % o menos de clientes con servicio. En Caguas el 87 % de los abonados ya cuentan con electricidad, seguido de Bayamón con 60 % y Arecibo con 43 %.

Mientras, portavoces de LUMA Energy reiteraron que la línea de transmisión señalada como posible punto de origen del apagón permanece fuera de servicio.

“La línea está fuera de servicio hasta que completemos trabajos adicionales en hecho de algunos movimientos en el área y seguimos trabajando en la restauración, pero por el momento la línea va a quedar fuera de servicio”, se indicó.

Bajo investigación la causa

Sobre las posibles causas, aunque el miércoles se mencionó la vegetación como factor, el equipo técnico identificó fallos más serios en equipos de protección que requieren una inspección detallada.

“La pregunta la hicimos esta mañana luego de la primera, pensando que fueron las ramitas, lo que más nos debe preocupar es que hubo varios breakers o que no abrieron o que reventaron y que no hicieron su función y esos son los breakers que tienen que revisar para que cuando esto suba, esta línea suba, no vuelva a pasar lo mismo y vuelva a caerse toda la isla”, sostuvo González Colón.

Anteriormente, el operador privado había indicado que el restablecimiento del 90 % del servicio podría tardar hasta 48 horas desde el evento inicial, pero la gobernadora destacó que entre las primeras 24 horas se logró más de la expectativa.

El apagón causó que más de 1.4 millones de abonados quedaron sin luz y unos 400 mil sin servicio de agua potable. Instalaciones críticas como hospitales, el aeropuerto internacional y centros turísticos también se vieron afectados.