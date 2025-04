Procuradora asegura escuchará preocupaciones sobre ley que establece a albergues de violencia doméstica como APP

La procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro aseguró que ya se encuentra en comunicación con la Red Nacional de Albergues para atender las preocupaciones ante la propuesta legislativa para considerar los albergues de violencia doméstica como parte del modelo de alianzas público privadas (APP).

El martes la presidenta de la Red, Coraly León Morales, advirtió que las medidas podrían tener consecuencias negativas para los servicios que brindan, por lo que solicitó una enmienda al proyecto.

“Coralys me presentó cuáles son sus ideas y las estamos evaluando para atemperarlas. Yo le dije que le voy a dar visibilidad a la vista, voy a hacer hincapié de que ellos están allí. Ellos no fueron llamados a participar como tal de la vista pública, pero me dijeron que van a hacer presencia y yo voy a tomar en consideración aquellas preocupaciones que ellos tienen y las estoy atendiendo”, declaró Piñeiro.

La vista pública sobre el proyecto se llevará a cabo el próximo lunes.

Entre las recomendaciones presentadas por León Morales se incluyen excluir a los albergues especializados del marco de la Ley 29-2009, fortalecer el financiamiento directo y establecer espacios de consulta multisectorial, entre otras.

En su carta a la legislatura, la Red planteó que el modelo de APP no es adecuado para servicios tan sensibles como los que brindan a las sobrevivientes de violencia, y que incluso podría agravar los problemas existentes como la inestabilidad en los fondos y la falta de política pública coherente.

También señalaron que la medida no ha incluido a las organizaciones especializadas en el proceso de consulta ni en el comité evaluador, lo que cuestiona su legitimidad.