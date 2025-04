Jorge Santini cataloga a Pablo José Hernández como “fake” y “predecible”

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) y exalcalde de San Juan, Jorge Santini, arremetió contra el comisionado residente, Pablo José Hernández, a quien tildó de ser “fake” y “reaccionario” ante las determinaciones que toma en su trabajo como funcionario público.

Santini señaló en declaraciones escritas que Hernández: “se proyecta ficticio, reaccionario y predecible. Cuando dice que hizo lo que no hizo se proyecta FAKE”. Al mismo tiempo que reaccionó a la noticia publicada por este diario sobre los detalles de la radicación de planillas del también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) que fueron reveladas luego de que su oficina indicara que no se harían públicas.

“Ayer también dice que no publicará sus planillas, y luego, ante la presión pública, su oficina las entrega y resulta que pidió prórroga para radicarlas en Estados Unidos. Pero lo más gracioso es que, luego de anunciarse que José Yovin estará como invitado en el podcast De Todo Menos Política, el Comisionado sale en minutos promocionando a su esposa. Eso no es liderato, eso es reacción con miedo político. No es real, es ficticio”, denunció Santini.

Según se reveló a través de la comunicación enviada a este medio, el comisionado residente y su esposa, pagaron $24,822 al Departamento de Hacienda y radicaron una prórroga a Washington D.C.

“El comisionado residente y su esposa radicaron y pagaron $24,822 al Departamento de Hacienda; radicaron y pagaron $0 al IRS; y radicaron una prórroga en Washington, D.C., conforme a la ley y dentro del término. Estiman que deberán pagar $250 en Washington, y que les reembolsarán un sobrepago de $3,183 del año pasado”, lee la comunicación.

Además, se informó que los ingresos del comisionado residente y su esposa fueron de fuentes privadas y reflejados en los informes financieros que radicó el comisionado residente como candidato ante el Congreso en 2023 y 2024.

“Ese vaivén con las planillas solo deja en evidencia su falta de claridad y de firmeza. Un servidor público tiene que ser proactivo, transparente desde el inicio y rendir cuentas sin que nadie tenga que pedírselo. Gobernar no es reaccionar ante crítica, es dar la cara y ser real, no ficticio”, sentenció el exalcalde de San Juan.