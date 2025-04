Tía de adolescente boricua baleado por policías en Idaho: “Mi corazón aún no lo acepta”

Jessy Frontera Ruperto, quien se identificó como tía de Víctor Pérez Alicea —el adolescente de ascendencia puertorriqueña que fue baleado por varios policías en el estado de Idaho— acudió a sus redes para expresar su indignación y pedir justicia por lo ocurrido.

“Cómo le hago entender a mi corazón que ya no te veré, que ya no te escucharé y que partiste con papito Dios. Mi corazón aún no lo acepta. Cuando hablo con tu mamá me parece que estás ahí en la cámara mirándome y sonriendo. ¿Porqué te hicieron esto? Que alguien me diga porque no entiendo”, compartió la fémina en Facebook.

Frontera Ruperto dijo en entrevista con “Telenoticias” (Telemundo Puerto Rico) que la familia demandará al Estado. De la misma forma, expresó que recordará los “bellos momentos” que ambos compartieron juntos.

“No hay palabras para lo que estamos pasando”, sostuvo. “Ay, papi, cómo me dueles. Te amaré en esta vida y en mil más”, agregó.

Pérez Alicea, de 17 años, recibió nueve disparos por parte de cuatro agentes del Departamento de Policía de Pocatello. El joven murió el sábado cuando se le retiró el soporte vital, luego de haber sido declarado con muerte cerebral.

De acuerdo a la agencia de noticias The Associated Press (AP), los agentes de la policía abrieron fuego desde detrás de una valla metálica, apenas segundos después de salir de sus patrullas e hirieron gravemente al adolescente, quien fue descrito por su familia como no verbal, autista y con discapacidad intelectual.

Decenas de manifestantes se congregaron frente al departamento de policía el domingo, según informó eastidahonews.com.

Pocatello es una ciudad de poco menos de 60.000 habitantes situada a unas 165 millas (265 kilómetros) al norte de Salt Lake City.

Su familia abrió una cuenta en la plataforma de financiamiento colectivo GoFundMe para cubrir los relacionado con la situación.