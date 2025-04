Presidente de la Cámara dice congelar impuesto al inventario aumentará preparación ante emergencias

La aprobación del Proyecto de la Cámara 420, que congela la tasa del Impuesto a la Propiedad sobre el Inventario hasta el 2028, incrementará “significativamente” la disponibilidad de productos en Puerto Rico para atender emergencias, como el paso de un huracán, aseguró este domingo el presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La medida, que ahora pasa al Senado, fue aprobada el pasado 7 de abril con 47 votos a favor y uno en contra.

La pieza legislativa enmienda los Artículos 7.138, 7.148 y 7.162 de la Ley 107-2020, mejor conocida como ’Código Municipal de Puerto Rico‘, a los fines de fijar para los años fiscales 2024 al 2028, la tasa del impuesto a la vigente para el año 2024-2025, según publicada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

Méndez Núñez afirmó en declaraciones escritas que la medida era “urgente y necesaria”

“La falta de disponibilidad de inventario, el llamado out of stock, es real y, más importante aún, cuantificable. Antes del impacto de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 la tasa de porcentaje de inventario out of stock se situaba en 16, luego de los huracanes la misma aumentó a 44%. Desde el último trimestre de 2018, la tasa ha rondado en 23.6%, eso significa que los inventarios carecen de una cuarta parte de su capacidad normal para suplir la demanda en casos de emergencia. Con este proyecto se aumentará esa importante tasa permitiendo rapidez en cualquier proceso de reconstrucción”, comentó el líder legislativo.

“El impuesto al inventario, una tasa de nueve por ciento, es mortal para el pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico, al igual que para los consumidores, más en tiempos de emergencia. El efecto de esta tributación lo podemos observar en todos los aspectos de la economía y sociedad. Por eso desde principios del 2017 hemos estado impulsando su eliminación”, añadió.

El Presidente Cameral destacó que los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, revelaron la deficiencia de este impuesto, el cual evita que negocios mantengan suficiente inventario en sus almacenes para enfrentar una alta demanda, como sucedió después de estos dos huracanes, situación que retrasó los trabajos de reconstrucción.

El cuatrienio pasado, se radicó una medida, con el apoyo de los dos partidos principales, el Proyecto de la Cámara 1692, el cual delineó una nueva plataforma para el cálculo del impuesto al inventario, con el propósito de que los comerciantes puedan tener suficiente abastecimiento de productos para mitigar cualquier emergencia, sin que se afecten las finanzas municipales.

Decepcionado presidente comerciantes tras aprobación proyecto que congela impuesto al inventario

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), José González, se expresó “profundamente decepcionado” con la aprobación del Proyecto de la Cámara 420, que congela el impuesto al inventario.

“Esta medida, que solo contempla una congelación temporera del impuesto al inventario por cinco años, no garantiza su eliminación posterior, dejando a los comerciantes ante un panorama incierto y tampoco garantiza que solucione el problema de los inventarios en beneficio de los puertorriqueños”, dijo González en declaraciones escritas.

“El proyecto no logra nada, salvo posponer el cumplimiento del compromiso programático de este gobierno. Nos habían prometido que se presentaría un proyecto que no solo congelaría el impuesto por cinco años, sino que durante ese periodo se identificaría la fuente de sustitución para los municipios y al cabo de este proceso se eliminaría de forma definitiva, que es lo que Puerto Rico necesita”, añadió.

Según González, el proyecto fue aprobado de manera “súbita” en la Cámara de Representantes, sin el proceso de vistas públicas que había prometido tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, como el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier.

“Es decepcionante que, tras recibir una citación para vistas públicas para el próximo 9 de abril, esta se haya cancelado súbitamente el pasado viernes en horas de la tarde, para aprobarlo a toda prisa hoy lunes, sin vistas públicas y sin considerar la única enmienda que solicitamos, la cual es una enmienda crucial”, continuó González.

Sostuvo que los comerciantes estuvieron dispuestos a aceptar una congelación de la tasa del impuesto al inventario, si al menos se garantizaba la eliminación del mismo en un término de 5 años.

“Sin embargo, el proceso de redacción del proyecto no reflejó el consenso previamente alcanzado en reuniones con funcionarios de Fortaleza. Es esencial que la legislación incluya una cláusula que asegure que, durante el periodo de congelación se identifique la fuente de sustitución a los municipios y el impuesto se elimine de manera definitiva. Si no se establece esto, el proyecto va a resultar en letra muerta, por lo que no es bueno para nadie, ni para la certeza fiscal de los municipios, ni para el comercio, ni para el pueblo”, enfatizó. González.

El empresario le pidió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que convoque vistas públicas tan pronto reciban la medida.

“El sector privado confía que el presidente del Senado nos dará el espacio para expresarnos, pues la solución a este impuesto debe proporcionar un verdadero alivio fiscal, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad”, concluyó.