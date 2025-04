Israel intensifica ataques en Gaza el Domingo de Ramos

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP) — Una ola de ataques israelíes en toda Gaza el domingo alcanzó un hospital, un edificio municipal, una casa y un vehículo, matando al menos a 21 personas, incluidos niños, mientras Israel prometía expandir su presencia de seguridad en la pequeña franja costera.

Un bombardeo antes del amanecer al Hospital Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, fue el más reciente de varios ataques al último hospital importante que proporciona atención médica crítica en el norte de Gaza.

El director del hospital, el doctor Fadel Naim, dijo que la sala de urgencias, la farmacia y los edificios circundantes sufrieron graves daños, afectando a más de 100 pacientes y decenas de trabajadores. En una publicación en X, escribió que fueron advertidos del ataque antes de que ocurriera.

Un paciente, una niña, murió durante la evacuación porque el personal médico no pudo proporcionar atención urgente, dijo el Ministerio de Salud de Gaza. Israel dijo que atacó un centro de comando y control de Hamás en el hospital, sin proporcionar evidencias. Hamás negó las acusaciones.

El Hospital Al-Ahli es administrado por la diócesis de Jerusalén, que condenó el ataque en un comunicado, diciendo que ocurrió en “Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, la semana más sagrada del año cristiano”.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, y los fieles en la Ciudad de Gaza lo celebraron en una iglesia cuyo adorno dorado y paredes intactas contrastaban con los escombros generalizados en otros lugares.

Imágenes de The Associated Press mostraron el techo del hospital derrumbado, rodeado de escombros, El director general del Ministerio de Salud, el doctor Munir al-Boursh, dijo que los pacientes fueron sacados en camas y dormían en las calles.

“No quedó nada seguro. Nada quedó seguro dentro del hospital, ni en toda Gaza”, dijo Mohammad Abu Nasser, un hombre herido que se sentó en su cama al aire libre y miró la destrucción.

El Ministerio de Salud dijo que el hospital estaba temporalmente fuera de servicio y que los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud en la Ciudad de Gaza. El grupo de ayuda Medical Aid for Palestinians dijo que este fue el quinto ataque al hospital desde que comenzó la guerra.

Las instalaciones médicas gozan de protección especial bajo el derecho internacional. Israel las ha sitiado y asaltado, algunas varias veces, y ha golpeado muchas otras y acusa a Hamás de usarlas como escondite para sus combatientes.

El mes pasado, Israel atacó el Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, el más grande en el sur de Gaza, donde mató a dos personas y causó un gran incendio, dijo el Ministerio de Salud del territorio. La instalación estaba abrumada con muertos y heridos cuando Israel terminó el alto el fuego con una oleada sorpresa de ataques aéreos.

Trabajadores humanitarios asesinados

Horas después, un ataque a un automóvil en Deir al Balah, en el centro de Gaza, mató al menos a siete personas, incluidos seis hermanos, según el personal del Hospital Mártires de Al Aqsa, que recibió los cuerpos. El hermano más joven tenía 10 años.

Su padre, Ibrahim Abu Mahadi, dijo que sus hijos trabajaban para una organización benéfica que distribuye alimentos a los palestinos. “¿Por qué pecado fueron asesinados?”, preguntó.

Reporteros de The Associated Press vieron el automóvil destrozado y ensangrentado después del ataque mientras los familiares lloraban sobre los cuerpos.

Un ataque aéreo el domingo por la tarde alcanzó una casa en el campamento de refugiados urbano de Jabaliya, en el norte de Gaza, matando al menos a siete personas, incluidas dos mujeres, según el hospital indonesio, que recibió los cuerpos. Una embarazada fue rescatada de los escombros.

“No sabemos de quién es este cuerpo y de quién es aquel cuerpo”, dijo un vecino, Abdallah Dardouna. “No hay resistencia, no hay Qassam, no hay Hamás, no hay nadie aquí. Solo hay civiles aquí”.

Otro ataque en Deir al Balah alcanzó un edificio municipal el domingo por la tarde y mató al menos a tres personas, según el Hospital Mártires de Al Aqsa. En Jan Yunis, un ataque mató al menos a tres personas, según el personal del Hospital Nasser.

Misiles reportados desde Yemen

El Ejército israelí dijo en un comunicado que había atacado más de 90 objetivos militantes en las últimas 48 horas, incluidos centros de comando y control, túneles y armas. El Ejército también dijo que había interceptado un proyectil disparado desde Gaza.

La guerra comenzó después de que milicianos liderados por Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, durante un ataque el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y tomaron a 250 personas como rehenes. Muchos ya fueron liberados.

Las autoridades israelíes han prometido presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes restantes, 24 de los cuales se cree que están vivos, y aceptar los nuevos términos propuestos de alto el fuego. Cortó todos los suministros a Gaza hace más de un mes.

Más de 50.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles en su conteo, pero dice que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños.

Por otra parte, Ejército israelí dijo que parecía que dos misiles fueron lanzados desde Yemen el domingo por la tarde y los detalles estaban bajo revisión. Sonaron sirenas en varias partes de Israel y en Cisjordania, territorio ocupado por Israel. No hubo informes inmediatos de víctimas o daños.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen continúan atacando a Israel en solidaridad con los palestinos en Gaza.