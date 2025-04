Cohete será visible esta noche desde Puerto Rico

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó hoy, sábado, a través de sus plataformas sociales que esta noche será visible desde Puerto Rico el lanzamiento de un cohete, propiedad de la empresa SpaceX, que fue fundada por Elon Musk.

La organización precisó que el Falcon 9 estaría despegando desde el Centro Espacial Kennedy de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), localizado en el estado de Florida, en dirección al Caribe.

De ser lanzado a las 8:53 p.m., sería visible entre las 9:00 p.m. y 9:02 p.m.

“(Para observador debes mirar al), horizonte noroeste o 330 grados en la brújula del celular (y) estaría llevando al espacio otros 21 satélites Starlink de internet satelital”, detalló la entidad.

La ventana de lanzamiento estará abierta hasta las 12:42 a.m.

“SpaceX tiene como objetivo el 12 de abril para el lanzamiento de un cohete Falcon 9 con 21 satélites Starlink, incluidos 13 con capacidad Direct to Cell, hacia una órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Si es necesario, también hay oportunidades adicionales de lanzamiento disponibles para el domingo, 13 de abril a partir de las 8:20 p.m. ET”, explicó la empresa en su portal.

Esta será la décima misión para la primera etapa del propulsor que apoya este lanzamiento, la cual ha volado previamente en las misiones Crew-8, Polaris Dawn, CRS-31, Astranis: From One to Many, IM-2 y cuatro misiones Starlink.

Space X precisó que, tras la separación de etapas, la primera etapa aterrizará en la plataforma autónoma A Shortfall of Gravitas, ubicada en el Océano Atlántico.

Falcon 9 es uno de los cohetes más utilizados en el mundo actualmente, y es conocido por su capacidad de reutilización gracias a su primera etapa recuperable.