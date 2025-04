Puertos asegura que los muelles de San Juan están listos para aumento tráfico de cruceros

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, el licenciado Norberto Negrón, participó de la edición número 40 de uno de los eventos de la industria de cruceros más importantes del mundo, el Seatrade Cruise Global 2025, en la ciudad de Miami, Florida. Esto con el propósito de promover las mejoras que se han realizado a la infraestructura portuaria de la isla.

“Estamos aquí para llevar el mensaje a las empresas de la industria de cruceros del mundo las acciones que la administración de nuestra gobernadora, Jenniffer González, a través de la Autoridad de Puertos, ha realizado durante los pasados tres meses dirigidos a mejorar y modernizar la infraestructura portuaria en Puerto Rico con el fin de proveer más amplias opciones a líneas de cruceros, así como las empresas de apoyo, que atracan en los muelles de la Isla”, comentó el Director Ejecutivo en declaraciones escritas.

“Puerto Rico, por su situación geográfica, historia y su relación con los Estados Unidos, representa una parada única en la cuenca del Mar Caribe para visitantes, tanto de Europa como de otras áreas. Además, somos uno de los destinos que más rápido se movió de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a cifras disponibles, la tasa de llegada de cruceros a los muelles de San Juan en relación con el 2019 es de 87 por ciento, la cuarta más alta en el mundo. Esto, junto con mejoras en las zonas de los muelles de San Juan, por ejemplo, proveen una calidad adicional para los cruceros”, añadió el funcionario.

Entre las diversas charlas en las que Negrón impulsó las mejoras en los muelles de Puerto Rico durante los pasados 100 días se encuentran el ‘Global Cruising and Destination Outlook’ y el ‘Destination Innovation: Adapting to the Next Generation of Cruise Vessels’, entre otros.

Además, estuvo reunido con directivos de Global Ports Holdings, entre otras empresas.

En 2024, Puerto Rico recibió un número récord de pasajeros de cruceros, con más de 1.4 millones de visitantes, lo que representa un 10 por ciento más que en 2023. Estamos a punto de alcanzar los niveles pre pandemia (2019). En ese año, unas 567 embarcaciones atracaron en los muelles de San Juan, en el 2024 fueron 494.

Países como Inglaterra, Francia, Italia, las Bahamas entre muchos otros, enviaron representantes y exhibidores al evento para buscar aumentar el tráfico de cruceros a sus respectivos puertos. En total unos 121 países enviaron delegaciones.