Denuncian que policías dispararon contra joven con autismo

Un joven de ascendencia puertorriqueña con autismo está en condición crítica luego de que agentes le dispararan durante una intervención en el patio trasero de su residencia en Pocatello, Idaho.

De acuerdo a la agencia de noticias The Associated Press (AP), los agentes de la policía abrieron fuego desde detrás de una valla metálica, apenas segundos después de salir de sus patrullas e hirieron gravemente al adolescente —descrito por su familia como no verbal, autista y con discapacidad intelectual—cuando este se acercaba a ellos con un cuchillo, según muestra un video de un testigo.

PUBLICIDAD

Víctor Pérez, de 17 años y quien también padece parálisis cerebral, permanece hospitalizado en estado crítico tras recibir nueve balazos y la amputación de una pierna, según declaró su tía Ana Vázquez.

Los médicos planeaban realizarle pruebas de actividad cerebral.

“No sabemos si va a despertar”, dijo.

El tiroteo del sábado indignó a la familia y los vecinos del joven, así como a los espectadores en línea, quienes cuestionaron por qué los agentes abrieron fuego a los 12 segundos de salir de sus patrullas, sin hacer ningún esfuerzo aparente por calmar la situación o usar armas menos letales.

Decenas de manifestantes se congregaron frente al departamento de policía el domingo, según informó eastidahonews.com.

PUBLICIDAD

No hay indicios de que la policía estuviera al tanto del estado del niño.

“La policía apenas habló con nadie”, dijo Vázquez. “Solo dijeron que se retiraran y simplemente dispararon a matar”.

En una declaración en video publicada en la página de Facebook del Departamento de Policía de Pocatello el lunes, el jefe Roger Schei dijo que quería “aclarar la situación, compartir la información disponible en este momento y aclarar algunos malentendidos que han surgido”.

“Entendemos la preocupación y la emoción que rodea el tiroteo ocurrido con la participación de un agente”, declaró, y añadió: “También estamos al tanto del video que circula en línea, que solo muestra un ángulo. El panorama completo requiere una revisión cuidadosa de todos los hechos y pruebas”.

Los acontecimientos que llevaron al tiroteo

Brad Andres, quien grabó el video, tiene un taller mecánico cerca y declaró a AP que notó un altercado cuando salió a atender una llamada telefónica alrededor de las 5:20 p. m. del sábado.

Su hijo de 19 años, Bridger, llamó al 9-1-1 y reportó una disputa doméstica en un patio trasero.

La persona que llamó a las autoridades dijo que un hombre aparentemente ebrio —el adolescente— blandía un cuchillo de cocina y perseguía periódicamente a un hombre y una mujer en el patio, según el audio de la llamada al 9-1-1 publicado por el Departamento de Policía de Pocatello.

“Parece bastante borracho”, le dijo la persona que llamó a un operador. “Corría hacia ellos con un cuchillo y luego se cayó. De hecho, creo que se apuñaló a sí mismo”.

La persona que llamó al 9-1-1 notó que las personas en el patio no hablaban inglés. “Parece como si se hubiera caído al suelo y se hubiera desmayado”, dijo.

Pérez seguía en el suelo cuando llegó la policía alrededor de las 5:25 p. m.

Cuatro agentes corrieron hacia la valla: tres de ellos con pistolas y otro apuntando con lo que parecía una escopeta.

Le ordenaron que soltara el cuchillo. En cambio, el chico se levantó y empezó a caminar hacia ellos con el cuchillo en la mano. Los agentes dispararon repetidamente.

Andrés dijo que la policía “parecía un escuadrón de la muerte o un pelotón de fusilamiento”, y añadió: “Nunca preguntaron: ‘¿Cuál es la situación? ¿Cómo podemos ayudar?‘. Corrieron con las armas desenfundadas, provocaron la reacción de una persona con discapacidad mental, y cuando reaccionó... le dispararon”.

“Fue realmente traumático para mí presenciar esto, para mí y para mi hijo ser parte de ello”, dijo Andrés. “Mi hijo fue quien llamó al 9-1-1 con la esperanza de ayudar a la familia a afrontar la situación. No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir”.

Preguntas para la policía

Schei dijo que no respondería preguntas sobre el tiroteo debido a que el Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos del Este de Idaho está llevando a cabo una investigación.

“En situaciones como esta, los agentes deben tomar decisiones en segundos”, dijo Schei. “Evalúan las amenazas no solo para ellos mismos, sino también para quienes se encuentran cerca. En este caso, dos personas estaban a pocos metros de un individuo armado e incumplidor. El riesgo era inmediato y la situación evolucionó rápidamente”.

El Departamento de Policía de Pocatello no respondió de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban más comentarios el martes, incluidas preguntas sobre si los oficiales llevaban pistolas taser u otras opciones menos letales.

Según el manual de políticas del departamento, todos los oficiales uniformados que hayan sido entrenados para utilizar pistolas taser deben llevarlas consigo, además de una porra o gas pimienta.

Vázquez dijo que Pérez caminaba tambaleándose debido a sus discapacidades; no estaba ebrio. La hermana del chico, de 16 años, gritó a la policía que no disparara y que era “especial”, dijo Vázquez.

No estaba claro si la policía escuchó tales comentarios, que no fueron evidentes en el video.

Seth Stoughton, un ex oficial de policía que enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, dijo después de ver el video que tenía preguntas sobre por qué los oficiales no usaron armas menos letales o la táctica básica de retroceder para crear espacio entre ellos y Pérez.

“No me parece que ningún agente estuviera en peligro inmediato en el momento en que empiezan a disparar”, dijo Stoughton. “Si hubiera logrado saltar la valla y los agentes retrocedieran y él continuara acercándose... eso podría cambiar”.

Vázquez dijo que la familia nunca había llamado a la policía para pedir ayuda con el niño en el pasado y que esta era su primera interacción con la policía.

En todo el país, los departamentos de policía están aumentando la capacitación de los oficiales sobre las mejores formas de identificar e interactuar con personas que puedan tener discapacidades intelectuales o del desarrollo, incluidas muchas capacitaciones centradas en el autismo.

Los entrenamientos a menudo se centran en las formas en que las personas del espectro autista reaccionan a estímulos externos, como el ruido o el tacto, que pueden verse como resistencia a las órdenes o resistencia al arresto de alguien que no está en el espectro.

Algunos grupos han comenzado a proporcionar pegatinas o placas de matrícula marcadas a personas con familiares autistas como señal para la policía.

Pocatello es una ciudad de poco menos de 60.000 habitantes situada a unas 165 millas (265 kilómetros) al norte de Salt Lake City.