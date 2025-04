Senado realizará comisión total para evaluar a Verónica Ferraiuoli y otros designados

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció una comisión total para evaluar el nombramiento de varios designado al gabinete gubernamental, entre los que se encuentra el de Verónica Ferraiuoli, como secretaria del Departamento de Estado.

La comisión total se llevará a cabo el miércoles, 23 de abril a la 1:30pm en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio a las 9:30am.

Igualmente, se atenderán los nombramientos de Ángel L. Pantoja Rodríguez como secretario del Departamento de Hacienda, Luis A. Pérez Vargas como director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Ivelisse Torres Rivera para Inspectora General de Puerto Rico y otros dos contadores públicos autorizados. Según indicó el presidente senatorial, estos últimos dos se “informarán oportunamente”.

“Tan pronto se reciba los documentos de la designada podrán ser examinados por todos los senadores en la Oficina de Evaluaciones Técnicas del Senado serán notificados de la disponibilidad de los mismos con suficiente antelación y tendrán suficiente tiempo para revisarlos”, escribió el presidente senatorial en su acostumbrado “Buenos días Puerto Rico” en la red social Facebook.

Precisamente esta semana, Ferraiuoli, fue confirmada por la Cámara de Representantes. Previo a esto, estuvo en una vista pública de la comisión de gobierno, donde se le cuestionó sobre la no radicación de planillas por dos años contributivos, mientras trabajaba en el Congreso federal, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, cuando era comisionada residente.

En conferencia de prensa, la propia gobernadora defendió a su designada ante esta situación.

“Ella era empleada federal, era empleada del Congreso de los Estados Unidos, a los empleados federales pueden rendir la planilla federal. Ella cumplió con la planilla federal y el contable de ese momento entendió que no era necesario la radicación de planillas estatales aun cuando se le habían hecho las retenciones estatales. A mí también cuando yo radiqué mi primera planilla, mis contables me decían que podía radicar solamente la federal, porque yo era empleada federal en aquel momento y no tenía ingresos estatales. Sin embargo, aun así, yo decidí hacerla, radicar las planillas estatales. Algo similar ocurrió con el caso de ella. Tan pronto se dio cuenta, en noviembre del año pasado, mucho antes de que yo incluso le solicitara que fuera secretaria de Estado, que ocurrió básicamente en la última semana de diciembre, ella no solamente rindió las planillas, pagó con interés y recargo toda la obligación y había tenido retención estatal. Así que se subsana con el pago de esos intereses”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

A Ferraiuoli, también se le ha cuestionado sobre si existe conflicto de interés con su esposo, Francisco Domenech, ya que este ocupa la posición de secretario de la gobernación. Sin embargo, esta solicitó en la vista pública que no se le pregunte sobre su vida personal.

Ferraiuoli es una figura que por muchos años ha estado vinculada estrechamente a la gobernadora, Jenniffer González. El salario de la funcionaria en sus dos cargos es de $200,000, mientras que el de su esposo, quien además ocupa el cargo de director ejecutivo de la AAFAF es de $225,000.