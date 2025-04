Instituto de Estadísticas presenta herramienta que ofrece datos oficiales sobre importaciones y exportaciones

Ante el interés público creciente sobre los temas relacionados al comercio internacional y los aranceles, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico le recordó a la ciudadanía que, en su portal oficial, www.estadisticas.pr, está disponible la herramienta “Interfaz de Comercio Externo”, donde pueden acceder a datos oficiales sobre las importaciones y exportaciones de bienes en Puerto Rico.

La sección de Comercio Externo del portal contiene estadísticas mensuales sobre el valor y volumen de los bienes que entran y salen de la jurisdicción. Esta información permite conocer qué productos exporta Puerto Rico, hacia qué países se dirigen y, a su vez, qué productos se importan y desde qué países provienen. Estos datos son útiles para identificar oportunidades de negocio en el exterior, así como dentro de Puerto Rico. Además, son un insumo importante para la preparación de las estadísticas del Producto Interno Bruto de Puerto Rico.

“En momentos en donde los asuntos del comercio internacional y los aranceles forman parte activa de la conversación pública, es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información oficial y confiable que les permita hacer análisis adecuados y tomar decisiones informadas”, destacó el doctor Orville M. Disdier Flores, Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Las estadísticas son recopiladas y procesadas por el U.S. Customs and Border Protection y el U.S. Census Bureau, utilizando los formularios de aduana y de declaración de exportaciones que se completan al importar o exportar bienes. El Instituto descarga, procesa, transforma y organiza los datos para que esté disponible la información exclusiva para Puerto Rico con sus socios comerciales.

Como parte de su compromiso con la educación estadística, el doctor Ronald Hernández, Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto, indicó que los interesados en conocer mejor esta herramienta pueden acceder a un webinar libre de costo que explica en detalle cómo acceder, interpretar y utilizar los datos de comercio externo.

La sección de Comercio Externo permite filtrar la búsqueda y descarga de datos desde julio de 2002, según distintas clasificaciones utilizadas en el análisis económico y del comercio internacional. Entre estas clasificaciones se incluyen los sistemas HTS y Schedule B, orientados a la clasificación de bienes, incluyendo su componente arancelario; el SITC, empleado para el análisis comparado del comercio según tipo de producto; y el NAICS, que permite la agregación por sector o industria de origen o destino.

Para acceder a la Interfaz de Comercio Externo, se puede visitar www.estadisticas.pr y acceder a la sección de Comercio Externo bajo la pestaña de “Aplicaciones”. Para una mejor experiencia, se recomienda que utilice el navegador Firefox.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.