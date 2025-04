Gobernadora insiste no está en sus planes aumentar la tarifa para pagar pensiones de la AEE

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó el miércoles a la solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que aumente las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para cumplir con las pensiones.

“Yo tengo que buscar otras alternativas. O sea, el que se piense que sea un aumento en la tarifa de luz… ¿y qué pasa cuando suba el costo posible? ¿Cómo la gente, la gente a duras penas tiene para pagar su hipoteca, las medicinas, los alimentos, la luz, el agua…? Es bien duro. Así que uno tiene que ponerse en los zapatos de la gente. Y el gobierno de Puerto Rico tiene que velar por ese bolsillo”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Así que nosotros estamos en esa comunicación. Yo estoy directamente llamando al director ejecutivo, que es lo que voy a hacer tan pronto salga de aquí. Yo no tengo que esperar una cartita. Yo no creo en las cartitas. Uno llama a la gente, se sienta a trabajar y a discutir esas opciones. Y eso es lo que voy a hacer”, añadió.

La gobernadora mencionó que antes de reunirse con la JSF, hará lo propio con los pensionados de la AEE. Estos han propuesto que los incluyan en el Fideicomiso de Pensiones.

“Voy a reunirme primero con ellos y después con la Junta. En este momento yo quiero reunirme con ellos para ver cuáles son las alternativas que ellos han estado presentando. Todo lo que sea no aumentar el pago de la factura va a tener visibilidad sobre lo que queramos hacer. Así que yo no descarto esa opción, pero quiero poder reunirme con el equipo fiscal financiero en AAFAF, en Hacienda, en OGP, que puedan ayudarnos a establecer cuáles deben ser esas prioridades. Porque tenemos que cumplir también con los servicios programáticos del gobierno de Puerto Rico. No es que vamos a desvestir un santo para vestir otro”, sostuvo.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, envió una carta a la gobernadora y a los presidentes legislativos en la que le dio hasta el 11 de abril para contestar la solicitud de aumento en la tarifa de luz para pagar las pensiones.