“¿Quién trabaja con el agresor?”: Feminicidio en Adjuntas reabre debate sobre prevención y fallos institucionales

El feminicidio de Caroline Bou, ocurrido en Adjuntas — el sexto del año 2025— levantó preocupaciones sobre la efectividad de las estrategias de prevención de violencia de género en Puerto Rico. La coordinadora del Centro Paz para Ti, Alana Feldman, confirmó que la víctima buscó activamente ayuda para salir de la relación abusiva que mantenía con el imputado Alvin Miguel Torres, e hizo un llamado urgente a revisar quién se encarga de trabajar con los agresores.

La coordinadora explicó que recibieron una llamada de la Procuraduría de las Mujeres en el 2023 porque Caroline estaba tocando a todas las puertas que tenía disponible.

“Cuando Caroline llega a donde nosotras, la prioridad que ella tiene es identificar alternativas de vivienda para ella y para sus menores para ella poder entonces reubicarse del hogar que compartía con el agresor”, relató en entrevista radial (Radio Isla 1320).

La mujer llevaba dos meses separada de Torres Alvarado cuando ocurrió el incidente.

“Yo me pregunto quién estaba trabajando con el agresor. O sea, ¿Quién? Estábamos nosotras. Todas estábamos ofreciéndole alternativas de protección a la víctima. Pero ¿quién estaba creando barreras o cambiando las circunstancias alrededor de ese agresor que hacía que ella estuviera en riesgo o que tuviera una vulnerabilidad?”, cuestionó Feldman.

Esta sostuvo la importancia de trabajar con los agresores de manera efectiva.

“Si trabajáramos con la comunidad en general, con la prevención, si no le tuviéramos miedo a la palabra género o a los estereotipos de género o a la socialización de género, a todas esas características que hemos asociado socialmente con lo que debe de ser un hombre y lo que debe de ser una mujer. Tendríamos una sociedad mucho más efectiva en poder prevenir la violencia hacia las mujeres. Y esto es lo que no tenemos, así que no importa cuántos recursos ofrecemos a las víctimas y a las sobrevivientes. Se requiere una fuerza y una valentía y unos recursos que ellas necesitan tener constantemente para poder romper con lo que la sociedad nos impone. Esto es una carga bien pesada”, reflexionó.

Actualmente, la Ley 449 de 2000 creó la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, un ente que debe monitorear los programas dirigidos a agresores. Esta Junta está compuesta por representantes del Departamento de Corrección, Familia, ASSMCA, la Comisión de Asuntos de la Mujer, y profesionales como trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Aunque se informó que se constituyó al final del cuatrienio pasado, su presencia y fiscalización siguen siendo poco visibles.

“Cuando sucede una situación como esta, donde la mujer es asesinada, uno escucha los comentarios y somos bien rápidos para juzgar las relaciones que tienen otras personas y las decisiones que toman otras personas, pero la realidad es que ninguna de estas decisiones es sencilla ni es fácil”.