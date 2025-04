Designada secretaria de Estado no quiere que le pregunten sobre su vida personal

La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, comparece en la mañana de hoy ante la Cámara de Representantes como parte del proceso de su confirmación al cargo, y en su ponencia inicial pidió que los representantes limiten sus preguntas a su trayectoria profesional como abogada.

La funcionaria, quien ocupa el cargo que por orden constitucional sustituye a la Gobernadora, dijo a los representantes que espera que no le pregunten sobre asuntos neurálgicos como los negocios de su esposo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, su gestión como asesora del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, o asuntos que describió como personales.

PUBLICIDAD

“A diferencia de lo que es la norma en los procesos de nombramiento, se me ha advertido que hay quien pretenderá que esta vista sobre mi trayectoria profesional y sobre los méritos que me hacen ser merecedora de ser secretaria de Estado, méritos que estoy segura cuento, se convierta en una vista donde deban preguntarme sobre asuntos no relacionados a mi trayectoria o mis méritos como: la transacción de negocios realizada por mi esposo, mi rol como asesora legal del Colegio de Médicos o aspectos de mi vida personal que ocurrieron cuando yo no era figura pública. Quiero pensar que ese no será el caso, que tendré la misma oportunidad de ser evaluada como todos mis otros compañeros de gabinete, a quienes no se les preguntó sobre su vida personal. Esta igualdad en el proceso de confirmación es lo menos que cualquier persona dispuesta a servir merecería”, dijo la abogada en su ponencia inicial.

Ferraiuoli, quien además ocupa la posición de directora de la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones, dijo que en días pasados han ocurrido insinuaciones que describió como falsas sobre su rol de asesora del Colegio de Médicos. Fue enfática en que no asesoró sobre la estructura de un préstamo o sobre las cuentas del plan médico fallido que se intentó desarrollar en el Colegio bajo la presidencia del hoy secretario de Salud, Víctor Ramos.

Además, pidió que no le preguntaran sobre un incidente de violencia doméstica que en el pasado conllevó la detención de su esposo, aunque luego el caso no prosperó. Dijo que fue un incidente de hace siete años que quedó en el pasado y recalcó que sus hijas están presentes en la vista pública.

“Somos personas imperfectas”, dijo durante su ponencia al pedir que no se le preguntara del incidente que describió como un asunto personal. Agregó que junto a su esposo decidieron “luchar por nuestra familia” y “perdonarnos”. “Solicito que ese asunto personal no sea el enfoque de este día”, insistió. La abogada afirmó que de darse esa línea de cuestionamiento solo serían “preguntas malintencionadas cuyo único propósito sea el morbo”.

Así mismo, dijo que sobre la tardanza en someter los informes requeridos para el proceso se debió a la complejidad de compilar la información. Dijo que su familia ha podido tener “movilidad económica gracias a nuestro trabajo arduo”. Agregó que en el informe se incluyen los datos sobre la transacción de negocios que hizo su esposo al vender la firma de cabildeo Politank.

PUBLICIDAD

“En mis casi 30 años de carrera profesional jamás he enfrentado una querella ética ante los foros de la profesión jurídica”, afirmó en un momento dado la designada.

Las minorías legislativas cuestionaron la tardanza y poco tiempo que tuvieron para examinar los documentos sobre esta designación.

La vista cameral está en proceso y ahora inicia el proceso de preguntas. Se anticipó que hoy mismo la Cámara de Representantes puede aprobar el nombramiento que entonces pasará al Senado.

Ferraiuoli es una figura que por muchos años ha estado vinculada estrechamente a la gobernadora, Jenniffer González. El salario de la funcionaria en sus dos cargos es de $200,000, mientras que el de su esposo, quien además ocupa el cargo de director ejecutivo de la AAFAF es de $225,000.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés, cuestionó sobre el doble rol de la designada. Ella dijo que no es la primera vez que tiene dos trabajos y aseguró que puede manejar junto a sus equipos de trabajo ambas posiciones. Así mismo, descartó que su intención sea sustituir a la gobernadora.