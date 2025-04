Critican acceso limitado a expediente ante proceso de vista de nombramiento de Verónica Ferraiuoli

A tres meses en funciones, la Cámara de Representantes evaluará hoy lunes el nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado, en medio de cuestionamientos por la tardanza en entregar la documentación requerida y su vinculación con el secretario de Salud, Víctor Ramos.

Legisladores de minoría criticaron el poco acceso al expediente de la nominada, al tiempo que anticiparon que hoy mismo la cámara baja apruebe la designación, que entonces pasará al Senado.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez anticipó una vista que, según su opinión, ya tiene un resultado decidido.

“Yo estoy convencido de que creando un espejismo de transparencia, la mayoría van a tratar de hacer una vista proforma, ellos tienen decidido confirmarla, ya se ha informado de que en la tarde se va a llevar a cabo la votación, ellos tienen una mayoría para confirmarla”, expresó Márquez.

Añadió que tanto él como su compañera, la representante Adriana Gutiérrez, se están preparando para cumplir con su responsabilidad en la comisión pero levantó preocupación por el poco tiempo que tienen los legisladores para analizar el expediente de la nominada.

Conforme a Márquez, los legisladores solo tienen una hora y media para corroborar los documentos con anterioridad a la vista.

“Nosotros solamente tendremos una hora y media junto a todos los legisladores que vayan a esa hora, a la reunión ejecutiva. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que crea más cuestionamiento el que no se entregara el expediente, y creo que hay más cuestionamiento el que se nos limite el estudio del expediente”, agregó el representante.

Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, lamentó el corto tiempo que tendrán para revisar los documentos.

“Se nos va a entregar el expediente una hora y media antes de la vista pública, lo que nos quita tiempo como oposición de revisar los expedientes y poder levantar cualquier planteamiento o pregunta”, dijo.

Sobre el enfoque que deberían tener las preguntas durante la vista, informó que debe ser centrado en corroborar si Ferraiuoli es una candidata cualificada.

“Aquí se evalúa si la candidata está cualificada y está apta para ser la secretaria de Estado. En fin, esa es la función del legislador, pero lamentablemente dentro de los documentos que se nos va a proveer solamente se nos va a dar una hora y media para evaluarlo, lo que perjudica también a la candidata, en el sentido de que cuando uno puede hacer las preguntas y tiene los documentos necesarios, la candidata tiene la oportunidad de aclarar y establecer cuál va a ser su agenda de trabajo y por qué está apta para ello”, detalló Ferrer.

Ferraiuoli, quien recientemente explicó que su retraso en la entrega del expediente se debe al proceso de cerrar su oficina legal y casos pendientes, comparecerá ante la Comisión tras días cargados de señalamientos por haber asesorado al secretario de Salud en un polémico préstamo de $125,000.

Metro intentó contactar a algún representante de la mayoría, pero no tuvo éxito la gestión. Hace algunas semanas, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, expresó que, desde su punto de vista, el panorama lucía positivo para la confirmación de Ferraiouli como secretaria de Estado.

“El trabajo que yo esperaría que haga un nominado es visitar a los representantes y senadores, ponerse a la disposición para contestar preguntas y estar disponible totalmente para la vista pública sin ningún problema. Eso la pone en condiciones para ser confirmada”, afirmó.

Da su versión del atraso

La semana pasada, la nominada dio su versión sobre el atraso en someter documentos a la Asamblea Legislativa.

“Yo era abogada en la práctica privada, y pues tuve que cerrar mi oficina para poder entrar al gobierno como secretaria de Estado, así que unos procesos de cerrar casos, entregar clientes, cerrar cuentas, cerrar la oficina, que, pues, que tomaron un tiempo que se tenía que trabajar con los contables para poder hacer las cosas como dios requiere que se haga. Y además se tenían que presentar unos informes ante ética con el cierre al 31 de diciembre y eso tomó un poquito de tiempo. Entonces después a mi contable se murió su papá, estuvo en el hospital en intensivo y pues falleció, y yo responsablemente no podía pedirle que atendiera mis cosas mientras estaba pasando por esto y finalmente me entregó los documentos y estaré formalmente entregando los documentos a la Comisión de Gobierno de la Cámara el viernes a las dos de la tarde”, sostuvo.

Sobre las denuncias de su participación en el Colegio de Médicos cuando fue asesora de dicha entidad, la gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que esa y otras preguntas se deberían contestar durante el proceso de las vistas públicas.

La secretaria de Estado entiende que no debería tener ningún problema para ser confirmada.

“Bueno, yo me he reunido con muchos de los de los miembros de la Cámara. He discutido cualquier pregunta que ellos hayan tenido a su haber hacerme, y hasta ahora todos con quien me he reunido me han mostrado su respaldo. Inclusive miembros de otros partidos con quien no me he reunido formalmente, pero con quien he tenido diálogo, me han dicho que me respaldarán. No entiendo que debe haber ningún problema. Nadie me ha dicho que tiene algún problema conmigo específicamente”, expresó.