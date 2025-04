Comerciante pone en venta sus 500 gallinas ponedoras por alegadas restricciones del Gobierno

Miriam Ramírez, propietaria de Los Sueños Farm, una finca productora de heno y otros productos agrícolas localizada en el barrio Sabana Yegua en Lajas, acudió esta semana a sus redes sociales para revelar que puso en venta sus 500 gallinas ponedoras porque alegadamente enfrenta “exigencias” por parte del Departamento de Agricultura (DA) y el Departamento de Salud (DS).

Ramírez aseguró que se imponen restricciones a los pequeños productores de huevos locales, en momentos en que los precios del producto han alcanzado un récord máximo debido a que Estados Unidos enfrenta un brote de gripe aviar.

“¡Ay santo! No es fácil intentar echar pa’ lante en este país. Estoy cansada y muy decepcionada [...] Ustedes no tienen idea de la inversión que he hecho en este proyecto, ni del gran esfuerzo y amor que le he dedicado. Ya no tengo tiempo ni energía para seguir enfrentando más exigencias del gobierno. Gracias por entender”, dijo la agricultora en Facebook.

“Lo siento mucho por mis clientes, pero voy a vender mis gallinas. A mí no me pueden estar prohibiendo mi estilo de venta y los sacrificios que yo paso. Esto se acabó aquí”, sostuvo.

La empresaria calificó el reglamento del DA como “arcaico” y expresó que los requisitos impuestos por el Gobierno la motivaron a “quitarse” de la crianza de ponedoras.

“Como agricultora por más de 20 años, he producido y vendido mis productos aquí, en la finca y los huevos de mis gallinas es un producto también de éstas tierras. ¿Porqué ahora tantos requisitos, exigencias y regulaciones para alguien que solo nutre a unos cuantos humildes clientes locamente?“, abundó.

Los huevos que vende Ramírez se distinguen por tener una “carita feliz” impregnada en su cáscara.

“Siempre he sido de cumplir las leyes, reglamentos y más, pero si la cosa es como verán en los documentos, con dolor en el alma, mi decisión será dejar de vender huevos naturales y tener gallinas de pastoreo, porque tras que es bien agotador cuidarlas, que estén bien, recoger, limpiar y vender el producto, mercadearlo de una forma original para darlo a conocer y contar con el respaldo de la gente, sumo y resto y todo ese trabajo y dinero en cumplir con permisos, la espera, mil gestiones, yo no tengo tiempo ni dinero para eso...”, agregó.

La mayoría de las gallinas en venta tienen ocho meses y son de las razas Rhode Island Red, Hy-Line Brown y White Leghorn, las cuales son conocidas por su alta productividad de huevos, resistencia a diversas condiciones climáticas y su adaptabilidad en diferentes tipos de ambientes.

Entre los requisitos para ser un pequeño productor de huevos se incluyen: contar con un local para la manipulación del producto, obtener una licencia sanitaria, tener una patente municipal, un permiso de uso del establecimiento, el número de seguro social patronal, un estado de situación financiera, certificados de salud y deudas, así como disponer de equipos como lámparas para iluminar los huevos, mesa de inspección, balanza para pesar cajas y salón de clasificación, entre otros.

Reacciona el Departamento de Agricultura

Ante una petición realizada por este medio, el Departamento de Agricultura reaccionó a la denuncia de Ramírez y aseguró que a la agricultora no se le ha impedido producir y no se le han impuesto multas, sino que se le brindó una orientación sobre llevar a cabo la producción de “forma segura”. Al mismo tiempo que afirmaron que se está evaluando la revisión del reglamento que rige el mercadeo de huevos en la isla, para aumentar la producción.

“En el Departamento de Agricultura reconocemos el gran esfuerzo que hacen nuestros avicultores, en especial las pequeñas productoras como la señora Miriam Ramírez de Los Sueños Farm en Lajas. Sabemos que emprender en el campo requiere sacrificios y pasión, y por eso queremos aclarar algunos puntos importantes. Nuestro objetivo no es obstaculizar la producción, sino asegurar que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros y cumplan con los estándares de calidad. En el caso de la producción de huevos, hay unas guías básicas que seguimos para proteger la salud del consumidor, animales y del propio productor”, lee la comunicación enviada a este medio.

Sobre el sello que utiliza la agricultora en sus productos, se indicó que debe utilizar una tinta certificada.

“Sí se permite el uso de tinta vegetal aprobada, como la que se utiliza para el sello “U.S.” en los huevos importados del continente. Lo que no se permite es el uso de tintas que no estén certificadas, ya que podrían comprometer la inocuidad del huevo. Esta norma existe para evitar contaminaciones y proteger al consumidor. También se requiere que los huevos estén lavados, refrigerados, y empacados en envases nuevos no reutilizados. Estas medidas no son requisitos arbitrarios; responden a normas del Agricultural Marketing Service (AMS) y Food Safety and Inspection del USDA y ayudan a prevenir enfermedades que pueden ser graves”, añade.

Igualmente, sobre el registro de la producción del producto, se indicó que se busca mantener un “control mínimo” para poder actuar en casos de emergencia, como por ejemplo una gripe aviar.

“Además, el registro de producción de huevos es totalmente gratuito, y lo que buscamos con él es mantener un control mínimo que nos permita actuar en caso de alguna situación de salud pública y más ante casos de gripe aviar que hemos estado monitoreando. Es parte de nuestro deber ministerial como agencia velar por la trazabilidad de los productos”, señala.

“Estamos evaluando reducir los requisitos por Orden Administrativa para productores de menos de 1,000 gallinas ponedoras. Otros requisitos se imponen por reglamentación federal al tener sobre 3,000 gallinas ponedoras por el FDA”, finaliza la comunicación.