PPD inicia campaña “Cien días del Gobierno de JGO”

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, junto a los portavoces de la Pava en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández, respectivamente, condenaron este domingo los primeros cien días del Gobierno de Jenniffer González Colón.

Además, anunciaron una campaña en redes sociales, vallas publicitarias y vídeo disponible en www.100diasjgo.com donde comparten sus razones para expresar que se trata del “peor inicio de un Gobierno en la historia del país”, catalogándolos como los “100 días de conflictos, inacción y falta de transparencia”.

PUBLICIDAD

Ante ello, Calderón Cerame aseguró lo siguiente: “Lo vivido en estos primeros 100 días es preocupante. La falta de transparencia y posibles conflictos de interés es lo que impera. Han pasado más de 90 días como exige la Ley de Ética y aún Francisco Domenech no ha presentado sus informes financieros. Más allá de la falta de soluciones a los problemas del país, no hay una política pública clara en el Gobierno de Jenniffer González. Nadie puede articular cuál es su principal proyecto porque simplemente no existe”.

Por su parte, Ferrer Santiago detalló que las controversias han marcado el inicio de la administración de González Colón.

“El saldo de estos primeros cien días ha sido caótico. Jenniffer González no ha firmado una sola medida significativa para beneficiar a la gente. Su Gobierno ha estado marcado por viajes, conflictos de interés y falta de transparencia. Comenzó su mandato archivando las querellas contra sus suegros y realizando nombramientos altamente cuestionables. Además, su administración ha demostrado inacción ante recortes de fondos federales, falta de comunicación con la legislatura y opacidad en el manejo de fondos públicos, incluyendo el pago de sueldos excesivos. También ha impulsado medidas como extender la quema de carbón hasta 2032 y amenazado con aumentos en servicios esenciales. En resumen, su gobierno ha estado plagado de conflictos e improvisación”, expresó el legislador.

El representante también criticó la postura de la mandataria ante los cuestionamientos públicos.

“Mientras el país enfrenta problemas urgentes, la Gobernadora se ha dedicado a atacar a la prensa y minimizar señalamientos serios en lugar de ofrecer soluciones reales. A Jenniffer González le gusta el poder, pero no rendir cuentas. Desde aquí le advertimos que seguiremos fiscalizándola, aunque no le guste”, añadió.

PUBLICIDAD

Por su parte, Hernández destacó el contraste entre las promesas de campaña de González Colón y sus acciones como gobernadora.

“Jenniffer prometió acciones inmediatas en energía, permisos, contribuciones e infraestructura. Sin embargo, en estos primeros cien días, no ha firmado ni una sola medida para cumplir sus compromisos o beneficiar al pueblo. ¿Dónde están las soluciones a la crisis energética? Prometió cancelar el contrato de LUMA y evitar aumentos en la factura de energía, pero no ha hecho nada al respecto. También aseguró que reduciría el costo energético para mejorar la competitividad del país y evitar el cierre de pequeños negocios, pero no ha tomado acción. Además, la falta de contratistas sigue retrasando la reconstrucción del sistema eléctrico”, subrayó Hernández.

El senador también indicó que el Alto Cuerpo aprobó el nombramiento del secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos, con señalamientos sobre sus capacidades administrativas.

“Tanto así que en el debate sobre su confirmación el propio presidente del senado dijo que él no lo hubiese nombrado, pero aún así el PNP lo confirmó. Esto demuestra total falta de comunicación ente el ejecutivo y el legislativo”, agregó.

Los líderes del PPD instaron a la ciudadanía a visitar www.100diasjgo.com para conocer más sobre la gestión del gobierno.