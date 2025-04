“¡Manos fuera!”: Protestan contra Trump y Musk en todo Estados Unidos

Opositores al presidente Donald Trump y al multimillonario Elon Musk se congregaron el sábado en todo Estados Unidos para protestar contra las acciones de la administración en la reducción del gobierno, la economía, los derechos humanos y otros temas.

Más de 150 grupos, como organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de LGBTQ+, veteranos y activistas electorales, organizaron más de 1.200 manifestaciones con el lema ”¡Manos Fuera!”. Las protestas se realizan en el National Mall en Washington, D.C., las capitales estatales y otras partes en los 50 estados.

Los manifestantes critican las medidas del gobierno de Trump para despedir a miles de trabajadores federales, cerrar oficinas de campo de la Administración del Seguro Social, eliminar agencias enteras, deportar inmigrantes, reducir las protecciones para las personas transgénero y recortar la financiación federal para programas de salud.

Musk, asesor de Trump y propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, ha desempeñado un papel clave en la reducción del gobierno como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Afirma que está ahorrando miles de millones de dólares a los contribuyentes.

En la protesta de Washington, Paul Osadebe, abogado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y delegado sindical, criticó a Trump, Musk y otros miembros de la administración por no valorar el trabajo que hacen los empleados federales al crear “una base de seguridad económica y poder para la gente trabajadora”.

“Los multimillonarios y oligarcas no valoran nada más que las ganancias y el poder, y ciertamente no te valoran a ti ni a tu vida ni a tu comunidad”, expresó. “Y vemos que no les importa a quién tienen que destruir o a quién tienen que herir para obtener lo que quieren”.

En Massachusetts, miles de personas se reunieron en Boston Common con carteles que decían “Manos fuera de nuestra democracia”, “Manos fuera de nuestro Seguro Social” y “La diversidad, equidad e inclusión hacen fuerte a Estados Unidos. ¡Manos fuera!”

En respuesta a una pregunta sobre las protestas, la Casa Blanca dijo en un comunicado que “la posición del presidente Trump es clara: siempre protegerá el Seguro Social, Medicare y Medicaid para los beneficiarios elegibles. Mientras tanto, la postura de los demócratas es dar beneficios de Seguro Social, Medicaid y Medicare a los inmigrantes ilegales, lo que llevará estos programas a la bancarrota y aplastará a los ancianos estadounidenses”.

Los activistas han organizado manifestaciones a escala nacional contra Trump o Musk en múltiples ocasiones desde que el nuevo gobierno asumió el poder. Pero el movimiento opositor aún no produce una movilización multitudinaria como la Marcha de las Mujeres de 2017, que llevó a miles de mujeres a Washington, D.C., tras la primera investidura de Trump, o las manifestaciones de Black Lives Matter que estallaron en múltiples ciudades tras el asesinato de George Floyd en 2020.

Los organizadores esperan que las manifestaciones del sábado sean las más grandes desde que Trump regresó al cargo en enero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.