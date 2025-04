Gobernadora envía mensaje a quienes se burlan de ella

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, acudió este sábado a sus redes sociales para responder a quienes se burlan de ella tras sufrir un percance con su vestimenta durante una transmisión televisiva.

González Colón publicó una imagen en Instagram de la “Mujer Maravilla” acompañada de la frase “El destino le susurra al guerrero: ‘no podrás con la tormenta’, y el guerrero le responde: ‘yo soy la tormenta’”.

La primera mandataria tuvo un inconveniente con su vestuario ayer, viernes, durante el programa “En la mañana” de TeleOnce, lo que desató una ola de memes y burlas.

La propia gobernadora se expresó más tarde en el programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo y lamentó que las personas se enfoquen en este tipo de su situación y no en su gestión.

“Le ha pasado a otra gente, es una pena que lo que circule sea eso y no los títulos de propiedad que dimos, ni los beneficios contributivos que anunciamos, las cosas que hemos aprobado, lamentablemente a algunas mujeres eso nos va a pasar, está fuera de nuestro control, yo espero que la gente se enfoque en lo que se está haciendo y no en este tipo de cosas”, expresó González Colón en el espacio televisivo.

En las pasadas horas, varias figuras de la política y los medios de comunicación han salido en defensa de la gobernadora. Una de las personas que se expresó fue la alcaldesa del municipio de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, quien catalogó como “innecesarios” e “irrespetuosos” los comentarios sobre la primera mandataria.

“Hoy hemos sido testigos de cómo, una vez más, el foco público se aleja de lo importante para concentrarse en lo ofensivo. Las burlas y comentarios dirigidos hacia la Gobernadora de Puerto Rico tras un incidente desafortunado y fuera de su control no solo son innecesarios, sino irrespetuosos. Como mujeres, como servidoras públicas y, sobre todo, como seres humanos, merecemos que se respete nuestra dignidad. La burla y la humillación jamás deben ocupar el lugar del respeto, la empatía y la solidaridad. No seamos parte de la maldad y el acoso. Nuestras voces y nuestros actos tienen que servir para edificar, no para destruir”, dijo la alcaldesa.

Mientras que la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, también repudió los comentarios y descartó que estos se deban realizar debido a las diferencias que existen con la gobernadora.

“Se critica la política, decisiones, proyectos, cosas que uno esté en contra si uno difiere…Pero NUNCA el peso o el cuerpo. Tenemos que evaluar nuestra gordofobia y el relajito que tienen sobre su cuerpo”, escribió la senadora.

Igualmente, la representante por acumulación, Tatiana Pérez, aseguró que este tipo de comportamiento no solo es “irrespetuoso, sino que también perpetúa estereotipos que afectan a miles de mujeres dentro y fuera del ámbito público”.

“Como mujer y servidora pública, me resulta inaceptable que se intente ridiculizar a una líder por razones que no tienen nada que ver con su trabajo o capacidad. Hoy (ayer) fue la gobernadora, pero mañana puede ser cualquier mujer. No podemos permitir que se normalice una cultura de burlas, acoso o juicios sexistas que desvían la atención del verdadero trabajo que realizamos desde nuestras posiciones”, expresó Pérez.

En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de la Mujer en la Cámara de Representantes, Wanda Del Valle, reclamó a las organizaciones que abogan por los derechos de la mujer a salir públicamente y condenar las burlas lanzadas a González Colón.

“El silencio de algunas organizaciones que dicen abogar por los derechos de la mujer es ensordecedor. En la lucha por la igualdad de derechos y erradicar la violencia contra la mujer, toda afrenta contra una mujer debe ser tratada igual, sin distinción de raza, credo o afiliación política. Es lamentable que algunas entidades, que siempre sacan hasta comunicados de prensa sobre proyectos de ley y otros asuntos, no se unan al reclamo de tantos para detener la burla a la Gobernadora por un incidente que sucede con frecuencia a tantas”, dijo Del Valle.

“Burlarse de una mujer por su cuerpo o por ser política no es solo bajo, es miserable. (...) Tristemente algunas entidades prefieren criticar, y rápido, cuando es un asunto en contra de la gobernadora, pero cuando le sucede algo a ella, no dicen nada. Eso no, repito, no es justo, al contrario, es un acto de hipocresía. Si condenamos la violencia contra la mujer, no puede ser que se defiendan unas sí y otras no”, abundó.

De la misma forma, la animadora Shalimar Rivera, también realizó unas expresiones.

“El bullying sobre el cuerpo de cualquier persona es inaceptable y nunca debería ser tolerado. Nadie tiene el derecho de hacer sentir a otra persona menos por su apariencia. No importa si es Popular, de Proyecto Dignidad, PIP, Victorioso, Movimiento, si se inventan uno nuevo o PNP. Todos merecemos respeto. Si te atreves a criticar a alguien por su cuerpo, te estás demostrando a ti mismo/a lo pequeño que eres. La verdadera belleza no está en los estándares impuestos, sino en la confianza y el amor propio”, fue parte de lo que escribió.