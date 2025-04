El riesgo de generar imágenes al estilo Studio Ghibli

La compañía de inteligencia artificial OpenAI derrumbó, en el mes de mazro, el muro de pago para la generación de imágenes en su plataforma Chat GPT, y ha desatado que una ola de usuarios utilicen la modalidad para imitar el estilo del estudio de animación japonés, Studio Ghibli.

Miles de usuarios tomaron las redes sociales para compartir imágenes en varios estilos de animación, como el de la serie animada South Park o Los Simpsons, Grant Slatton (@GrantSlatton) fue pionero en reproducir imágenes de este tipo.

Publicación de Grant Slatton (@GrantSlatton) en X.

Una vez Slatton debutó su publicación en X, el flujo de usuarios en Chat GPT solicitando el mismo tipo de imagen fue tanto que, desde el lanzamiento de la función, sobre 130 millones de usuarios han desencadenado más de 700 millones de fotos con el mismo propósito.

Sumándose a la tendencia, figuras públicas del país hicieron sus versiones también, como la gobernadora Jenniffer González Colón, al igual que diversas páginas de instituciones y grupos de aquí.

Publicación de Jenniffer González Colón en Facebook.

Publicación de Visit Ponce en Facebook.

Publicación de Batuteras y su Banda Fénix de Puerto Rico en Facebook.

Como consecuencia del auge, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció que se impondrán limitaciones a cuántas fotos se pueden generar por usuario al día debido a que sus servidores “están derritiéndose” por la carga imprevista.

Con el uso exorbitante de inteligencia artificial, se puntualiza una ironía respecto al “ethos” de Studio Ghibli, al igual que se suponen riesgos con la exposición de información sensible a la base de datos.

Por humanos para la humanidad: la propuesta de Studio Ghibli

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli es un estudio japonés de animación de cine conocido por su atención al detalle y su elaboración audiovisual artística.

Previo a su colaboración cinematográfica, desde la década de los 60, Miyazaki y Takahata, ambos animadores, trabajaron juntos en otro estudio de animación llamado Tôei Dôga, donde decidieron unir fuerzas y crear su propio estudio. Gracias a la fascinación de Miyazaki con Italia y la aviación, el trío llamó el estudio Ghibli porque el nombre alude a la palabra italiana que significa “viento caliente del Sahara”.

De una manera que homenajea a un pasado mítico con poca tecnología, los trabajos del estudio centran temáticas sobre resistencia en tiempos difíciles, pacifismo, ambientalismo y niños obligados a crecer antes de tiempo mientras mantienen su asombro juvenil.

Para Studio Ghibli, el proceso artístico de producir una película le toma un promedio de dos a tres años en completar una película, pues cada producción es exclusivamente dibujada a mano, a pesar de los avances tecnológicos. Asimismo, les toma un mes terminar un minuto de animación, pues el dibujante Miyazaki rechaza el uso de animación generada por computadoras.

“Quien crea esto no tiene ni idea de lo que es el dolor. Me repugna profundamente. Si de verdad quieres crear cosas espeluznantes, adelante. Jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo. Creo firmemente que esto es un insulto a la vida misma”, compartió Miyazaki sobre herramientas de inteligencia artificial para animación computarizada en la serie documental llamada “NHK Special: Hayao Miyazaki — The One Who Never Ends” (2016).

Aunque el trío se despliega de un estilo convencional tanto de visión como de producción artística, el estudio de Takahata, Suzuki y Miyazaki ha producido 15 de las películas animadas con mayor éxito comercial en Japón. En 2003, el estudio ganó “Mejor película animada” en los Óscar por la película “Spirited Away”.

Afiche de Spirited Away.

Albergando aclamos y triunfo comercial, el estilo de Studio Ghibli siempre se ha apartado de otros por el empeño artístico intercalado en cada toma.

El riesgo a la privacidad: ¿Vale la pena generar una imagen por Chat GPT?

Al someter información tan sensible en un intento de emular el estilo de Miyazaki y Takahata, los usuarios también se exponen a diversos peligros cibernéticos que pudiesen atentar a su data personal.

Por un lado, la persona utilizando Chat GPT corre el riesgo de violaciones a la privacidad, puesto que, en casos extraordinarios, el modelo puede filtrar información personal de un individuo o de una organización, al igual que información privada de comercios o datos de propiedad privada.

Además, la violación a información privada o sensible tiene un efecto dominó en el acceso no autorizado, pues abre el paso para que el servidor repita información que el usuario había sometido en el pasado.

Por otro lado, Pedro Hernández Ramos, el fundador de la compañía de mercadeo digital Digital Presencial, avala los perjuicios emocionales que pueden afectar a un consumidor, al igual que esquemas de robo o acoso.

“Creo que el marco del que la tecnología tenga con precisión no solamente un aspecto de lo que son mis referencias emocionales, mi capacidad intelectual, mi capacidad de comunicación, y en adición a eso tenga imágenes de quién yo soy, cómo soy, pues la cantidad de posibilidades es ilimitada para temas de robo de robo de identidad, de creación de perfiles falsos, de manipulación”, alertó Hernández Ramos.

Asimismo, la mente detrás de Digital Presencial sostuvo cómo, en términos geopolíticos, depositar información y fotografías personales en la plataforma pueden suponer una amenaza a nivel estatal con repercusiones psicológicas.

“Cualquier enemigo de los Estados Unidos o cualquier persona que quiera tener una manipulación emocional sobre una nación utilizar las comunicaciones en las plataformas digitales para empezar a incidir emocionalmente en regiones”, dijo el director ejecutivo.