Jorge Santini rechaza acusaciones de “reciclaje político” y arremete contra el PPD

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, rechazó las críticas de la oposición que lo acusan de representar un “reciclaje político” dentro de la colectividad. Según Santini, el Partido Popular Democrático (PPD) está en un estado de crisis que le impide enfocarse en su propia reorganización.

“El PPD habla de refundación, lo que implica que desaparecieron. Como partido, es un despojo político”, sostuvo Santini al cuestionar el discurso del liderato popular. Insistió en que su regreso a una posición pública dentro del PNP no responde a un intento de reciclaje, sino a una continuidad de su compromiso político.

“A mí no me están reusando. Yo he estado activo en la política de distintas maneras. Pero si alguien quiere llamarlo reciclaje, que sepa que el reciclaje funciona”, añadió.

El exalcalde de San Juan también comentó sobre la situación del PPD de cara a las elecciones, y aseguró que enfrenta dificultades para fortalecerse tras la irrupción de nuevas fuerzas políticas en el panorama electoral. En particular, criticó la estrategia del independentismo y de los sectores emergentes.

“Juan Dalmau cogió de bobo a Victoria Ciudadana y lo hizo canto. Ahora el PPD intenta atraer de vuelta a esos votantes, pero está tan maltrecho que le va a costar trabajo componerse”, opinó.

Santini también cuestionó la gestión del comisionado residente Pablo José Hernández, y dijo que aún no ha presentado iniciativas concretas sobre temas como los veteranos, el Medicaid o el Seguro Social. “Mientras aquí está tratando de levantar un partido, no hemos visto que haya ejercido su función como comisionado residente”, expresó.

Regresa al debate público

Su regreso no solo ha generado especulación sobre su futuro, sino que también ha planteado preguntas sobre sus motivaciones. Para Santini, la razón es el compromiso con su partido y su ideal político.

“A mí todo el mundo me conoce como un político de partido y de ideal. Todos los líderes estamos en un momento y después no estamos, pero el partido y el ideal se mantienen”, explicó Santini en entrevista Punto X Punto. Aseguró que, más allá de las figuras que ocupen posiciones de poder, lo fundamental es mantener la estructura y la visión del PNP.

El exalcalde también destacó el rol de Jenniffer González en su decisión de aceptar un cargo que lo devuelve a la escena pública.

“Ella me acusa, y yo no me defiendo, de que yo le cruzaba la calle cuando empezábamos en política. Yo la quiero mucho, le tengo un cariño especial y una admiración inmensa”, afirmó. Santini aseguró que confía plenamente en la capacidad de González y que, ante los desafíos que enfrenta Puerto Rico, no podía rechazar la oportunidad de ayudar a fortalecer el partido.

Más allá de la política interna del PNP, Santini se mostró consciente de que su retorno aviva las especulaciones sobre una posible candidatura futura. Sin embargo, fue categórico al descartar aspiraciones electorales.

“La única candidatura que voy a correr de aquí a las elecciones es la de secretario general del partido. Sería injusto que yo use la Secretaría del Partido y la apertura que eso le da para aprovecharlo para una candidatura propia”, sostuvo.

Al hablar de los retos que enfrentará en su nueva posición, Santini resaltó la importancia de la reorganización del partido y el fortalecimiento de su estructura. “Tenemos que levantar fondos porque la gobernadora prometió la construcción de una sede permanente propia del Partido Nuevo Progresista”, indicó.

Descarta fracturas en el PNP

Por otra parte, Santini, rechazó que exista una división interna entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y mencionó que ambos líderes mantienen una relación de respeto y colaboración.

“Siempre hay diferencias, siempre hay visiones diversas sobre un mismo tema y en el partido siempre ha habido concordancia”, afirmó Santini. Destacó que Rivera Schatz es “un excelente líder” con quien mantiene una amistad y respeto mutuo, al igual que con González. Según él, los señalamientos sobre supuestas tensiones entre ambos responden a especulaciones externas y deseos de sectores ajenos al PNP.

“Deben estar rogándole a Dios que Jennifer y Tomás Rivera Schatz se caigan a pedradas, lo que no va a pasar”, sentenció.

Santini también defendió el proceso de confirmación del secretario de Salud, Víctor Ramos, a pesar de la advertencia que hizo Rivera Schatz a la gobernadora sobre el desempeño del funcionario. Tras la confirmación der Ramos como secretario del Departamento de Salud, el presidente del Senado, advirtió a la gobernadora que debe asegurase que su designado no puede “fallarle” al país.

El secretario general del PNP subrayó que el partido tiene una estructura democrática donde las diferencias pueden discutirse abiertamente, a diferencia del PPD, al que acusó de acallar a sus miembros.

“En el PNP se discuten las cosas y yo te puedo garantizar, lo veo y trabajaré con eso también, que la relación entre el Senado, la Cámara y Fortaleza es excelente”, afirmó.

Para Santini, el reto del partido no es la unidad interna, sino garantizar que el gobierno de González se mantenga fiscalizando el desempeño de sus funcionarios.

“El que produzca bien, el que cumpla bien y el que falle, ‘pa’ fuera que va’, como decía la canción esa que había antes”, concluyó.