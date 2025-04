Envían cartas de despido a empleados del Hospital Pavía de Arecibo

(Picture taken by Sebastian Rose/Getty Images)

El Hospital Pavía de Arecibo envió cartas de despido a múltiples empleados que saldrán de sus puestos de trabajo de manera inmediata tras un proceso de reorganización en la institución médica.

Según el documento publicado en las redes sociales por la periodista Milly Méndez, se trata del despido de múltiples enfermeros. Además, este medio supo que la carta también llegó a empleados en otras posiciones del hospital.

PUBLICIDAD

“Como resultado de una organización en el Hospital, nos vemos obligados a ajustar la cantidad de empleados al volumen actual de los servicios a ser brindados. Lamentablemente, usted es una de las personas afectadas por esta medida, por lo que efectivo en el día de hoy, usted queda cesanteado de su empleo con el Hospital Pavía de Arecibo”, lee la carta firmada por el director ejecutivo del director ejecutivo del Hospital Pavía en Arecibo, José M. Talavera.

En la carta con fecha del 4 de abril, se indica a los empleados despedidos que recibirán los pagos de salarios devengados y no cobrados hasta la fecha, así como el pago de liquidación.

“En la medida en que se trata de una razón justificada, la ley no nos requiere el pago de una mesada. No obstante, en el día de hoy 4 de abril de 2025, usted recibirá el pago correspondiente a los salarios devengados y no cobrados hasta el día de hoy, así la liquidación de las vacaciones correspondientes, si alguna acumulada”, añade.

“Sentimos profundamente que usted haya sido una de las personas afectadas y estamos a su completa disposición para cualquier ayuda u orientación adicional que necesite y para la tramitación de los beneficios del desempleo y otras ayudas sociales. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuras gestiones”, finaliza el documento.

Estos despidos se suman a varios que se han reportado en los pasados años en diversas instituciones hospitalarias.

PUBLICIDAD

A finales del mes de enero, el Hospital Pavía en Hato Rey, cerró su sala de emergencias y sus departamentos de radiología, sala de operaciones, sala de intensivo, laboratorio médico, terapia respiratoria entre otros.

El hospital ahora se especializa en salud mental tras el cierre que afectó a alrededor de 60 empleados.