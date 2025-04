Comisión senatorial de Hacienda comienza evaluación del presupuesto para el año fiscal 2025-2026

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa llevó a cabo este viernes la primera vista pública para evaluar el presupuesto de gastos del gobierno referente al año fiscal 2025-2026.

Como parte de los trabajos, se recibió el insumo general de cómo está el proceso de confección y las partidas de fondos a través del equipo fiscal del Ejecutivo compuesto por el Departamento de Hacienda (DH); la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF).

PUBLICIDAD

“El presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026 asciende a $32,591 millones, distribuidos de la siguiente manera: $13,258 millones para el Fondo General; $5,147 millones para los Fondos de Ingresos Especiales y $14,186 millones en fondos federales”, cita la ponencia conjunta del DH, OGP y AFFAF. Añade que en la partida del Fondo General se refleja un incremento de $196 millones en comparación con el Año Fiscal 2025 que fue de $13,062,302 millones.

“El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2026 contempla inversiones en el área de familia, salud, educación, seguridad y modernización gubernamental a través de mejoras capitales, asegurando que las asignaciones presupuestarias respondan a las necesidades de nuestra gente y contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura del gobierno. De igual manera, la OGP realizó un análisis detallado sobre las partidas que requerían pareo de fondos, para asegurarse que las agencias tuvieran los recursos necesarios para acceder a los fondos federales”, mencionó el director de OGP, Orlando Rivera Berríos.

Rivera indicó que el presupuesto base de agencias asciende a $13,258 millones, pero las solicitudes de las agencias llegaron en un principio a $15,782 millones. “OGP está comprometido con la planificación presupuestaria de las agencias para identificar los gastos y proyectos y hacer los ajustes…Debe haber una responsabilidad de todos los componentes y por eso OGP se mueve a adiestrar y orientar”, dijo el deponente.

Además, Rivera mencionó sobre la disminución en fondos federales. “En comparación con el Año Fiscal 2025, los Fondos Federales reflejan una reducción de $1,167 millones, atribuida principalmente a una disminución de $920.6 millones, de los cuales $1,100 millones corresponden a una reducción en las Apropiaciones No Distribuidas del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y una reducción de $315.2 millones en los Fondos ESSER asignados al Departamento de Educación”, detalló.

La senadora Padilla preguntó cuál sería esa primera alternativa que se está trabajando para salir de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF). Rivera indicó que están trabajando sobre ese particular. “Nuestra meta y está en conversación con la Junta, es que nos permitan que el 2027 sea el Gobierno quien presente el baseline y no sea la Junta de Supervisión Fiscal. Esa es la aspiración y sobre todo tratar de adelantar las fechas de evaluación del presupuesto para que la legislatura tenga un tiempo mayor en poder evaluar y discutir el presupuesto y no sea tan apresurado como lo es ahora… Además de hacer un presupuesto a largo plazo para que las agencias lo hagan tres años a futuro”.

PUBLICIDAD

En relación con la pérdida del fondo de equiparación para los municipios, la senadora preguntó qué se está haciendo en el presupuesto. Rivera indicó que “quiero dejar establecido que para el 2026 se está presupuestando $51.8 millones de la Ley 53-2021 a los municipios. $30 millones de programas de servicios esenciales, $3.1 millones de plan de ordenación territorial y $15 millones destinados a mantenimiento de carreteras. Son básicamente unos servicios esenciales”.

Igualmente, Padilla preguntó cómo están trabajando con el Departamento de Educación en términos de recorte de fondos federales. “En el DE se está haciendo un plan de dónde se puede reducir y están también solicitando al gobierno federal que evalúen las cartas que han recibido. Es algo que se está haciendo en conjunto, desde el AFFAF, OGP y en la reunión está participando directamente la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo el director de OGP.

El senador de mayoría, Héctor “Gaby” González López, preguntó si hemos tenido realmente algún presupuesto balanceado porque la JSFA les dijo en una reunión que no. “El historial que nosotros completamos ahora mismo para la elaboración del 2026, que obtuvimos información de los informes que presenta el Departamento de Hacienda, demuestra por presupuestos aprobados que los gastos han estado por debajo del presupuesto certificado y los ingresos registrados durante el año. Así que el mencionar que no ha sido un presupuesto balanceado durante los últimos años pues estará en un debate con la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó Rivera.

Por su parte, el secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez, explicó a la Comisión sobre la proyección en ingresos. “La proyección de la JSAF supone una reducción en esta base de ingresos con respecto al Año Fiscal 2024-2025 de 1.0 por ciento, o $138 millones menos. Para el Año Fiscal 2025-2026, la proyección del Plan Fiscal Certificado es de $13,038 millones, lo que presume una reducción de 1.4 por ciento, o $186 millones menos con respecto al Año Fiscal 2024-2025. Al incorporar los ingresos por “Otros conceptos”, los ingresos totalizan $13,479 millones”, detalló Pantoja.

Sobre la radicación de planillas, Pantoja indicó que, al 1 de abril de 2025, los informes demuestran un incremento de 49,118 planillas de contribución sobre ingresos de individuos en comparación con la misma fecha el año pasado.

Padilla preguntó cómo está el proceso de los estados financieros del gobierno. Pantoja dijo que hay progreso en la emisión de los estados financieros. “Ahora mismo no estamos dentro de los términos que se reconocen como las mejores prácticas. Todavía estamos próximos a emitir el estado financiero del año fiscal 2023. Pero eso no ha limitado al equipo de trabajo, al gobierno de Puerto Rico, al equipo fiscal, de que cuando ese estado no es emitido, empezamos con los trabajos conducentes a los estados financieros del año fiscal 2024. A la fecha de hoy sobre 50 agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico han emitido ya sus estados del año 2024, que es el próximo que vamos a estar emitiendo”, detalló el secretario del DH.

El senador de mayoría, Luis Daniel Colón La Santa, preguntó a Pantoja cómo estamos hoy en términos de la captación. “El Departamento de Hacienda actualizó un informe que se publicó midiendo en efecto cuál ha sido la captación de las transacciones y ese informe lo que refleja es que ronda cerca del 80 por ciento a nivel del impuesto sobre ventas y usos… estamos captando la mayor cantidad de transacciones sin necesariamente aumentar impuestos”, respondió Pantoja.

También, asistió a la vista pública el licenciado Roberto Rivera, en representación de la AFFAF. El deponente sostuvo que el proceso presupuestario para el Año Fiscal 2026 se encuentra sujeto a las fechas establecidas por la JSAF. “En ese sentido, aunque si bien hemos descargado nuestra responsabilidad ministerial, respetuosamente informamos a esta Comisión que es necesario que el Gobierno de Puerto Rico se adhiera al calendario presupuestario establecido por la JSAF. Según el Gobierno vaya cumpliendo con cada uno de los pasos dispuestos por la JSAF en su misiva del 4 de febrero de 2025”.

El deponente detalló el calendario según establece la Ley PROMESA para el presupuesto. El 28 de abril de 2025, la Gobernadora deberá presentar un presupuesto propuesto revisado, de ser necesario; el 8 de mayo , la JSAF deberá someter un presupuesto ajustado para el Año Fiscal 2026 que esté alineado con el Plan Fiscal, a la Gobernadora y a la Legislatura; el 2 de junio, la Legislatura deberá presentar un Presupuesto Adoptado para el Año Fiscal 2026 a la JSAF; el 13 de junio, la JSAF deberá emitir una certificación de cumplimiento o, en su defecto, enviar a la Legislatura una notificación de incumplimiento; el 23 de junio, la Legislatura deberá presentar un Presupuesto Adoptado Revisado para el Año Fiscal 2026 a la JSAF, si es necesario y el 30 de junio o antes la JSAF espera certificar el Presupuesto del Año Fiscal 2026.

Igualmente, Rivera mencionó como uno de los objetivos, hacer los trabajos correspondientes para salir de la JSAF. “Nuestro principal objetivo es obtener resultados y módulos fiscales, presupuestarios y desarrollo económico que conduzcan a la salida de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Esto mediante una ejecución efectiva y transparente, con una fiscalización profesional y efectiva, liderazgo consistente y claro de propósito, a través de todos los componentes del gobierno de Puerto Rico”.

Padilla preguntó al deponente qué cantidad de la deuda del gobierno se ha negociado al momento. Rivera mencionó que han reestructurado el 85 por ciento de las obligaciones pendientes… En los presupuestos siempre hay una partida para el pago de la deuda. Se está pagando”, subrayó el deponente de AFFAF.

En su turno, el senador de mayoría, Ángel Toledo López, preguntó sobre la recuperación de la clasificación crediticia y qué estamos haciendo para que Puerto Rico lo recupere. Rivera dijo que se están haciendo varias cosas y que la meta es que Puerto Rico pueda acceder nuevamente a los mercados.

“La clasificación sigue al mismo nivel del año 2017 pero los bonos están traficando mucho mejor que antes… Ciertamente se nota una mejoría, pero tenemos que lograr acceder a un mercado y eventualmente obtener una clasificación mucho mejor… Según se han ido reestructurando las diferentes obligaciones la gráfica, por ejemplo, muestra que el comportamiento de esos bonos, a pesar de que no han tenido una reclasificación al momento, trafican mucho mejor que como traficaban antes”, explicó Rivera.