Piden a la gobernadora que no imponga vacaciones en semana santa

Empleados públicos catalogaron como una “imposición” la determinación de la gobernadora Jenniffer González Colón de otorgar libre los días de la semana santa con cargo a vacaciones, lo que aseguran atenta contra el salario y afecta planes vacacionales previamente establecidos con sus familias.

Mediante una comunicación escrita, miembros del sindicato de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, que desista de “imponer” los días de semana santa con cargo a vacaciones.

“El querer imponer estas vacaciones forzadas es un acto injusto para muchos trabajadores. No se vale justificar como un “beneficio espiritual y de ahorro operacional”, mientras se omite reconocer la realidad de cientos de trabajadores. Hay empleados con balances vacacionales insuficientes, que podrían enfrentar descuentos significativos en sus nóminas, agravando su situación económica. Hay familias que ya invirtieron en viajes o compromisos bajo el entendido de que la Semana Santa no era un receso obligatorio, ahora obligados a cancelar o perder dinero. También hay empleados que no celebran la Semana Santa y no les interesa que los penalicen con su tiempo acumulado”, sentenció Jessica Martínez Santos, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.

Martínez enfatizó que no se debe forzar a los empleados a sacrificar sus vacaciones o su salario por una medida unilateral.

“Es por esto que le pedimos a la Gobernadora que derogue esta imposición del uso obligatorio de vacaciones para este fin y establezca acomodos voluntarios sin penalización y/o que los de sin cargo a ninguna licencia.

“Se puede manejar a través de trabajo remoto, ajuste de horarios y otros para quienes no deseen o no puedan tomar la semana libre. También tiene la opción de no cargar dichos días a ninguna licencia” finalizó la líder sindical.

La gobernadora Jenniffer González anunció que los empleados públicos tendrán libre con cargo a vacaciones todos los días de la semana santa de este mes de abril.

Según expresó la gobernadora en entrevista con WKAQ 580, se trata de una medida de “ahorro” para el gobierno, mediante la cual se brindan los días del 14 al 18 de abril libres con cargo a su balance de vacaciones.

“Siempre los gobernadores dan libre uno o dos días de la semana santa y se lo dicen a los empleados públicos el día antes, quiero aprovechar que estoy aquí para anunciar de antemano que pretendo dar con cargo a vacaciones la semana santa completa”, expresó la gobernadora.

Del mismo modo, indicó que se estarán evaluando los resultados de brindar libre estos días con cargo a vacaciones, para considerarlo como una opción que se repita el próximo año.

“La semana santa para mí es importante yo creo que la familia debe tener la oportunidad de aprovecharla para ese retiro espiritual y segundo, también le va a crear eficiencias al gobierno, porque la realidad es que mucha gente se ausenta en esa semana y tienes oficinas con uno o dos empleados, que le cuesta más al gobierno, así que como una medida de ahorro y vamos a ver cómo nos va este año, para ver si lo repetimos el año que viene vamos a dar con cargo a vacaciones, la semana completa, lo que son servicios esenciales tiene que tener su empleados, lo estoy diciendo con tiempo”, añadió la gobernadora en la entrevista radial.

En los pasados años, el gobierno ha otorgado libre el jueves y viernes santo a los empleados del gobierno. Sin embargo, la gobernadora explicó que durante esta semana muchas oficinas experimentan ausencias y operan con menos empleados, por lo que determinó dar libre toda la Semana Santa.