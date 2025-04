Secretario de Educación justifica eliminación del Comité de Diversidad en la UPR

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, aseguró que la eliminación del Comité de Diversidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) responde a cambios en la política pública del gobierno de Estados Unidos, pero que las medidas contra la discriminación siguen vigentes.

“Ayer sin duda se bajó la resolución para eliminar el Comité de Diversidad que tenía la Universidad de Puerto Rico. Esto se circunscribe a un mandato del Departamento de Educación Federal, pero la universidad continúa con sus políticas antidiscrimen y con sus procesos para investigar y atender querellas de esta índole. De eso es de lo que se trata, las políticas públicas siguen estando en vigor”, explicó el funcionario.

Ramos Pares señaló que la eliminación del comité se da en el contexto de cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, que ha advertido sobre posibles sanciones económicas a instituciones que mantengan programas de diversidad, equidad e inclusión. Sin embargo, el secretario enfatizó que esto no significa el abandono de las protecciones contra la discriminación en la universidad.

“Sigue habiendo oportunidades educativas para todo el mundo y el manejo de situaciones particulares. Este comité buscaba propulsar de alguna forma ciertas ideas de mayor apertura que tenía la administración anterior y al quedar sin vigencia esas políticas públicas desde el Departamento de Educación Federal, pues obviamente quedaba sin vigencia también la autoridad que se tiene dentro de la universidad y la utilización de recursos para esto [...] No implica que se vaya a menospreciar a alguien, se vaya de alguna forma a no tomar en cuenta las fortalezas que tiene ese ser humano. Las oportunidades educativas que como isla le queremos dar a nuestra sociedad y sobre todo a las futuras generaciones que vienen subiendo”, continuó Ramos Parés.

Actualmente, más de 50 universidades en Estados Unidos enfrentan investigaciones por presunta discriminación racial, en el marco de la campaña del presidente Trump para eliminar programas de diversidad e inclusión.

Currículo de equidad de género y antirracista

Asimismo, ante preguntas sobre si esta medida podría impactar el currículo de equidad y respeto implementado en el Departamento de Educación, Ramos Parés aseguró que no hay cambios en esa política.

“La forma en que se trabajó esa política pública, de la cual me siento sumamente orgulloso y está en proceso de implementación en todas las escuelas. No, la política pública en Washington no trastoca esta política pública. Estamos hablando de respeto para todos los seres humanos”, informó.