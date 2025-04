Secretaria de Estado da su versión sobre entrega de documentos de confirmación

La secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, dijo que el próximo lunes debería hacerse la vista pública para su confirmación en la Cámara de Representantes.

“(Los documentos) se entregarán formalmente este viernes, pero ya hay una cita, tenemos una cita con la comisión para el lunes por la mañana”, dijo Ferraiuoli Hornedo en conferencia de prensa.

Ferraiuoli Hornedo dio su versión sobre por qué se atrasó tanto en la entrega de los documentos requeridos.

“Yo era abogada en la práctica privada, y pues tuve que cerrar mi oficina para poder entrar al gobierno como secretaria de Estado, así que unos procesos de cerrar casos, entregar clientes, cerrar cuentas, cerrar la oficina, que, pues, que tomaron un tiempo que se tenía que trabajar con los contables para poder hacer las cosas como dios requiere que se haga. Y además se tenían que presentar unos informes ante ética con el cierre al 31 de diciembre y eso tomó un poquito de tiempo. Entonces después a mi contable se murió su papá, estuvo en el hospital en intensivo y pues falleció, y yo responsablemente no podía pedirle que atendiera mis cosas mientras estaba pasando por esto y finalmente me entregó los documentos y estaré formalmente entregando los documentos a la Comisión de Gobierno de la Cámara el viernes a las dos de la tarde”, sostuvo.

Sobre las denuncias de su participación en el Colegio de Médicos cuando fue asesora de dicha entidad, la gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que esa y otras preguntas se deberían contestar durante el proceso de las vistas públicas.

La secretaria de Estado entiende que no debería tener ningún problema para ser confirmada.

“Bueno, yo me he reunido con muchos de los de los miembros de la cámara. He discutido cualquier pregunta que ellos hayan tenido a su haber hacerme, y hasta ahora todos con quien me he reunido me han mostrado su respaldo. Inclusive miembros de otros partidos con quien no me he reunido formalmente, pero con quien he tenido diálogo, me han dicho que me respaldarán. No entiendo que debe haber ningún problema. Nadie me ha dicho que tiene algún problema conmigo específicamente”, expresó.