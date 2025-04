Gobernadora a quienes se oponen a Procuradora de las Mujeres: “Esos grupos feministas no me validaron”

La gobernadora Jenniffer González Colón expresó el martes, que las líderes feministas que se oponen al proceso mediante el cual se confirmó a la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, no la apoyaron cuando se postuló en las elecciones.

“A mí esos grupos feministas no me validaron para ganar una primaria ni para ganar la elección. Así que yo como gobernadora que represento a todos los puertorriqueños, no fui validada por ninguno de esos grupos. El Senado de Puerto Rico tiene la función constitucional de Consejo de Consentimiento y fue así emitida en el día de ayer. Así que ya hay una procuradora, llevamos años sin una procuradora en propiedad, así que llegó el momento de poner los asuntos de la mujer en el primer punto en la agenda y darle las herramientas para que se puedan hacer”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

La Ley 20 del 11 de abril de 2001 establece “La gobernadora o el gobernador, sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, podrá solicitar y recibir recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad por género, provenientes del sector no gubernamental sobre posibles candidatas para ocupar el cargo”.

“Ella no solicitó el puesto, ella no compitió para el puesto. Yo la seleccioné. Y la razón para mí seleccionarla es porque la he visto en acción. Trabajó en mi oficina en el Congreso de los Estados Unidos, atendiendo los casos de manera diligente. Trabajo muchos casos de violencia de género en casos, cuando las nacionalidades eran distintas y había que asegurarse por el bienestar del menor. De la misma manera la he visto en su trabajo, su dedicación. Dirigió la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Asamblea legislativa en el pasado. Así que conozco su trayectoria con este tema y con mucho respeto a todas las organizaciones, aquí nadie tiene el poder de decidir vetar un nombramiento que no sea quien constitucionalmente tiene ese poder, que es el Senado de Puerto Rico. Yo nomino, el gobernador nomina. El Senado consciente emite su consejo de consentimiento. Ahora ella tendrá el tiempo para reunirse con todas estas organizaciones, escucharla y actuar a base de muchas de esas recomendaciones. Pero lo que pasó en los pasados años donde no teníamos una procuradora la mujer en propiedad, yo no iba a estar dos años en ese proceso. Yo no iba a esperar 30 días más o 40 días o el tiempo que estas organizaciones determinaran. Así que ya la decisión está tomada, la nominación fue hecha, fue evaluada, fue consentida. Hoy yo firmaré su nombramiento para ofrecerle sus credenciales en propiedad. Aquel que quiera impugnar el proceso pueda acudir al Tribunal”, expresó.