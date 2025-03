Así Raymond Arrieta le dio a bienvenida a los 60 años

El actor y comediante puertorriqueño, Raymond Arrieta celebró su cumpleaños número 60 el pasado miércoles, 26 de marzo, y a través de sus redes sociales mostró un vistazo a lo que fue parte de las celebraciones de su gran día.

En su cuenta de Instagram Arrieta publicó una fotografía frente a un pastel y una sonrisa junto a múltiples de sus allegados.

Jorge Castro recuerda cuando a los 10 años Raymond Arrieta le pidió que fuera su amigo

El comediante Jorge Castro dedicó un mensaje a su amigo y colega Raymond Arrieta, quien celebró el pasado miércoles, sus 60 años.

Fue a través de redes sociales que Castro recordó el momento en que Arrieta le pidió ser su amigo cuando tenían 10 años.

“Hace 50 años, mis padres me cambiaron de una escuela pública donde estudiaba, a La Provi en Cupey. Tenía 10 años y no conocía a nadie. Un nene de mi salón, se dio cuenta que me sentía solo, se acercó y me dijo “yo soy Ramón y me dicen Milito…me gustaría ser tu amigo”. No lo supe en ese momento, pero mi vida cambió para siempre", escribió.

Continuó: “Ya en High School, Millito me pide que salga en una obra de teatro donde él era el protagonista, le dije que no muchas veces, pero siguió jodiendo tanto, que acepté. Ahí conocí la actuación por primera vez junto a quien ya era mi hermano Raymond”.

“Ya han pasado 50 años de ese primer encuentro, hemos celebrado bodas juntos (tengo el privilegio de ser su padrino de boda) y fue el quien me casó con mi esposa @lamolinari Llevamos trabajando juntos en televisión por más de 30 años y todavía lo disfrutamos como cuando estábamos en la escuela. A veces pienso ¿cómo hubiera sido mi vida si en esa primera semana en cuarto grado de elemental no hubiera tenido la fortuna de conocer a Raymond Siempre estaré agradecido de la vida porque te cruzaste en mi camino… o quizá yo en el tuyo. Hoy celebro en grande que llegaste al 6to piso con salud, con trabajo, con el amor de tu familia , el respeto de tus compañeros y el cariño de todo un pueblo. !!FELIZ CUMPLEAÑOS MILLITO!!!“, añadió.

¿Quién es Raymond Arrieta?

Raymond Arrieta es un comediante, presentador de televisión, actor y filántropo.

Con una carrera que abarca varias décadas, se ha convertido en un nombre reconocido en Puerto Rico, conocido por su humor, carisma y su profundo compromiso con causas benéficas.

El camino de Arrieta hacia el entretenimiento comenzó en la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras, donde estudió radiodifusión. Pulió sus habilidades cómicas en el teatro y en clubes de comedia, hasta que llamó la atención de ejecutivos de televisión.

A principios de la década de 1990, alcanzó la fama como presentador de Que Vacilón, un exitoso programa de variedades que mostró su talento cómico. Con el tiempo, siguió conquistando a las audiencias como presentador de Día a Día, un programa matutino diario donde su humor y calidez resonaron con los televidentes.

Más allá de la televisión, Arrieta ha construido una exitosa carrera en la comedia de stand-up, basándose en un humor con el cual las personas se identifican inspirado en la cultura puertorriqueña y la vida cotidiana. Sus actuaciones se caracterizan por su energía y una fuerte conexión con su público.

La influencia de Arrieta va más allá del entretenimiento, a través de su dedicación a la filantropía.

Desde 2009, ha liderado Da Vida Caminando con Raymond, una caminata anual a través de Puerto Rico para recaudar fondos y concienciar sobre los pacientes con cáncer.

Sus esfuerzos han apoyado significativamente iniciativas de salud, incluida la Fundación Infantil San Jorge.