Colegio de Médicos propone demandar a Víctor Ramos bajo ley de crimen organizado

En sesión legislativa con el Senado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), Carlos Díaz Vélez, adelantó que evalúa demandar a Víctor Ramos Otero, designado secretario del Departamento de Salud (DS), bajo la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero por mala administración de fondos en relación con la creación de un fallido plan médico.

“Estamos en ese proceso porque ahora podemos hacerlo porque ya no pertenece al colegio. Ya pasó el proceso administrativo interno y ahora podemos demandarlo, a él y al tesorero (Roberto Pérez Nieves) también”, dijo a Metro Puerto Rico en un aparte con la prensa. El pediatra había renunciado el pasado 17 de marzo, alegadamente dos días antes de que el comité de ética del CMC atendería su caso donde le iban a radicar cargos de rebeldía por no entregar documentos relacionados al préstamo para la creación del plan médico CMC Care Holdings.

La conspiración involucra a la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, quien fungió como abogada de Ramos Otero bajo su presidencia en el colegio, alegó Díaz Vélez en su testimonio ante el Senado, aunque previamente había identificado a Carlos Cardona.

“Yo le pregunté (a Carlos Cardona) y fuimos a todas las facturas que tenemos en el colegio y especifica claramente que fue la licenciada Verónica Ferraiuoli la que trabajó este préstamo”, aseguró Díaz Vélez. “No fue Carlos Cardona. Miente el secretario nuevamente para tratar de encubrir a Verónica Ferraiuoli. Me molesta que ha difamado a una persona, que dañe su reputación”, manifestó.

El cardiólogo abordó los señalamientos al nominado para Salud que denunció públicamente la semana pasada, como tomar un préstamo usurero de Carlos Rodríguez, padre de un empleado del colegio, que ascendía a casi $200,000 para un estudio actuarial, así como otro de $75,000, sin notificación a la Junta de Gobierno del CMC.

Asimismo, una auditoría comisionada por Díaz Vélez a la firma Sharon & González, LLC, encontró que no hubo controles adecuados de los fondos federales y que los costos no fueron razonables, porque no pudo certificar la selección de contratistas sin proceso adecuado.

Cuestionado por vicepresidencia

Los senadores cuestionaron por qué Díaz Vélez, en su capacidad como vicepresidente bajo la presidencia de Ramos Otero en el CMC, no levantó bandera cuando supo de las irregularidades, que fue un año después de que se iniciaran los pagos al usurero en 2017, y denunció, ahora, la mala administración de fondos.

Díaz Vélez explicó que, además de que las acciones de Ramos Otero fueron “a espaldas”, el comité de ética fue reestructurado y se enfrentó a una posible pérdida de la acreditación del colegio, por una “tienda” de cannabis medicinal con fines de lucro que creó Ramos Otero en el CMC, a la vez que sopesaban solicitar una auditoría forense costosa en su contra.

“Me iban a atacar por ahí, yo lo sabía”, aseguró el galeno, ya finalizada su ponencia.

Díaz Vélez reiteró que no avala el nombramiento de Ramos Otero como secretario, pese a que hay otros candidatos más hábiles. “Esta persona no tiene la capacidad, no tiene talento, no tiene carácter, no tiene background de nada. La única experiencia fue el Colegio de Médicos, y fue un desastre”, sentenció.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.