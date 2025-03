Alcalde de Vega Baja aclara que tala de árboles en terreno municipal cuenta con permisos del DRNA

Ante denuncias de comerciantes y residentes sobre una supuesta tala de árboles sin permiso en un terreno municipal de Vega Baja, el alcalde Marcos Cruz Molina aclaró que la intervención cuenta con la debida autorización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), incluyendo un plan de mitigación y reforestación en el área.

Cruz Molina presentó el permiso emitido por el DRNA, identificado con la numeración O-R2-PMA01-AR-04481-27022025, el cual autoriza el corte y remoción de árboles de la especie Tulipán Africano (Spathodea campanulata), también conocido como “Meaíto”, en el kilómetro 5.4 de la carretera PR-160, en el barrio Almirante Norte.

Como parte de los requisitos de mitigación establecidos en la autorización, se dispone la reforestación con un mínimo de cinco árboles de Bucida buceras (Úcar) u otra especie compatible con el entorno.

“Este terreno municipal ha sido destinado para la reubicación de los negocios ambulantes del sector, que actualmente operan frente a estos predios. El permiso del DRNA también establece que el corte y remoción de árboles se realiza con este propósito”, precisó el ayuntamiento en declaraciones escritas.

Alegadamente, la reubicación surge luego de que el desarrollador privado, propietario del terreno donde originalmente se encuentran estos comercios ambulantes, notificara a los comerciantes que debían desalojar en o antes del 31 de marzo, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones.

“La reubicación de estos negocios ambulantes es un paso necesario para garantizar su continuidad y proteger los 25 empleos que generan. Se trata de comerciantes que llevan sobre 5 a 8 años operando en el área y dependen de estos ingresos para sustentar a sus familias. Todos cuentan con su documentación al día y han cumplido con los requisitos establecidos para operar legalmente. El Municipio ha identificado un espacio para su reubicación, asegurando que puedan continuar brindando sus servicios sin afectar su estabilidad económica”, explicó por su parte el líder municipal.

Cruz Molina además enfatizó que coordinará una reunión con la comunidad próximamente.

“Nuestra administración cumple con la reglamentación vigente y mantiene un balance entre la conservación ambiental y la necesidad de fortalecer la economía de nuestros pequeños comerciantes. La reforestación establecida en el plan de mitigación se realizará la próxima semana, asegurando que este proceso se realice de manera responsable y en beneficio de la comunidad”, concluyó el alcalde.

Más temprano, la portavoz de los comerciantes de la zona, Cecille Blondet, denunció una alegada construcción de estructuras ilegales y la tala de árboles en un predio donde se encontraba un bosque y un parque pasivo en la carretera PR-160.

Asimismo, exigió que se detenga la construcción de estas estructuras o radicarán una demanda ante el tribunal.

“La intervención del espacio inició hace dos semanas con la tala indiscriminada de decenas de árboles y ha continuado la última semana con la construcción desordenada de estructuras en un predio público. Aquí no hay rótulo, no hay permisos, no se ha hecho consulta de ubicación y tampoco hay un estudio de tránsito, ni endoso de las agencias como Carreteras, Acueductos, LUMA, Recursos Naturales”, explicó la abogada.

Blondet aseguró que entregaron a la mano en las oficinas municipales, la declaración escrita en la que solicitaron a Cruz Molina que— como titular del predio y con carácter de urgencia— detenga estas actividades.

En la comunicación se advirtió que, de no atenderse la situación en un plazo de 48 horas, se tomará acción legal mediante un recurso extraordinario, según provee la Ley 161 de 2009.

Blondet representa a la estación de servicio de gasolina Gulf “Salida 35, Inc”., que opera en esa zona desde 2007, junto a otros comercios que incluyen varios restaurantes de comida rápida, entre otras operaciones comerciales y que aseguran generan más de 60 empleos directos y decenas más de empleos indirectos, que aportan casi $200,000 anualmente al municipio de Vega Baja en patentes, IVU municipal, propiedad mueble y propiedad inmueble. En suma, estos comerciantes generan una actividad comercial que sobrepasa los $17 millones anuales.

La abogada añadió que “Salida 35, Inc.”, es un proyecto comercial que se ha desarrollado en Vega Baja a lo largo de casi dos décadas, respetando la ley, los reglamentos, aportando a las arcas municipales y estatales, y cuidando del ambiente y de la comunidad.

“Estamos muy preocupados por la actividad que vemos se está llevando a cabo al margen de la ley en un predio municipal, y es por esa razón que estamos llamando la atención y solicitando la intervención inmediata del alcalde Cruz Molina y de las autoridades para atender la situación que sigue escalando día tras día a la vista de todos”, agregó la portavoz.