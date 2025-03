Se acabó la luna de miel: Arranca la tiraera entre la gobernadora y el comisionado residente

Poco duró la llamada “luna de miel” que se suele dar entre los miembros funcionarios de gobierno tras el cambio de gobierno y ya terminado el proceso del año electoral. La gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente Pablo José Hernández ya han enfilado sus cañones con intercambios de ataques que comenzaron desde el pasado viernes.

Tras cuestionarle a la gobernadora en la tarde del lunes, sobre una carta que le envió el comisionado residente, donde este le exhortaba a colaborar en proyectos enviados al congreso, esta catalogó el acto como “estupideces”. Según González Colón, esta no tiene tiempo para contestar una carta y cuestionó las expresiones del comisionado residente ya que este estuvo presente en el saludo protocolar en Fortaleza y asegura puede tener comunicación con esta.

“Yo creo que ya se les ve la costura de las politiquerías, que si no le contestan una carta. ¿Qué es eso? Yo no tengo tiempo para esas estupideces, yo vengo a trabajar y lo estoy demostrando con acciones, con radicación de proyectos en el Congreso con legisladores republicanos y demócratas fui la autora de muchas de estas medidas, mi directora de oficina de PRFAA estuvo en la inauguración de él el viernes. ¿Por qué no hablaron allí? ¿Por qué me tiene que mandar una carta? Estuvo aquí en el saludo protocolar, tiene mi celular”, expresó la primera ejecutiva.

Del mismo modo, aseguró que Hernández Rivera está “rezagado” de la actividad legislativa en el Congreso federal.

“Si él no quiere la colaboración del gobierno en sus proyectos, con nosotros no hay problema, yo busco cualquier otro congresista demócrata, tuve cuatro aquí el sábado, el domingo, el viernes…”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el comisionado residente acusó a la gobernadora de atacarlo para “desviar” lo que asegura son “problemas internos” de la presente administración.

“La gobernadora lleva una semana atacándome para desviar la atención de sus problemas internos. No caeré en esa trampa. Simplemente reitero mi disposición a trabajar con ella, como lo hice el pasado viernes”, expresó.

Reaccionan en el PPD

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández Ortiz, así como la subsecretaria general de la colectividad, Priscila Silva, y la representante del Distrito 35 Sol Higgins, reaccionaron a la expresión de la gobernadora Jenniffer González a una carta del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera.

En la carta, el comisionado residente, solicitó mayor cooperación en las medidas de desarrollo económico. En la mañana. De hoy, la gobernadora se refirió a la misiva como “estupideces”.

Para Ferrer Santiago, “es evidente lo que ya la ciudadanía ha notado en los pasados meses, la gobernadora no tiene el temperamento para la labor que el pueblo le encomendó. El comisionado residente ha tratado en varias ocasiones de tender puentes para trabajar los temas que el pueblo exige, particularmente el desarrollo económico, estuvo en La Fortaleza para el saludo protocolar, le pone por escrito su intención de trabajar juntos. Si para ella eso es ‘una estupidez’ que se lo diga a los desempleados, a nuestros ñiños, jovenes y adultos mayores, a los pequeños y medianos comerciantes, a los industriales. Si esa es la manera que ella quiere iniciar su cuatrienio, va mal”.

Para el senador Hernández Ortiz, la reacción de la gobernadora evidencia que hay una molestia en la manera en que el comisionado residente Pablo José Hernández “logró convencer al electorado de lo que es importante, la estabilidad económica de los hogares puertorriqueños. El haber ganado todos los distritos y haber sumado más votos que cualquier otro candidato no es razón para el insulto. Es un mal precedente, y si es que la gobernadora tuvo un mal día, que nos puede pasar a todos, una disculpa es lo esperado y lo elegante”.

Mientras, Silva solicitó a los miembros de la administración gubernamental que no cometan el error de calificar como “estupideces” el desarrollo económico, el acceso a la salud y crédito por dependiente legislador por nuestro comisionado. “Yo confío en que esa actitud no sea la norma. Son muchos los temas en que podemos trabajar juntos. Que cada cual asuma sus responsabilidades”, expuso la subsecretaria popular.

Para la representante Sol Higgins, “las mujeres somos ejemplo en todos los campos del quehacer humano. Particularmente en la política abrimos camino a las nuevas generaciones, y mi llamado es a moderar las expresiones. El cuatrienio está comenzando y la responsabilidad es mucha. Vamos a ejercer el valor de la prudencia y del trabajo en equipo”, finalizó la legisladora.