Pablo José Hernández rechaza vehículo oficial de PRFAA y prefiere quedarse a pie

El comisionado residente, Pablo José Hernández, anunció que no utilizará el vehículo oficial que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) provee a los funcionarios que han ocupado la posición alegando que se trata de un gasto “vergonzoso”.

Según expresó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), los pasados comisionados residentes, incluyendo a la ahora gobernadora Jenniffer González Colón han utilizado vehículos cuyo costo asciende a sobre 60 mil dólares.

“Los pasados comisionados residentes, incluyendo a la gobernadora Jenniffer González Colón, han utilizado o adquirido vehículos oficiales financiados por los contribuyentes de Puerto Rico para sus deberes oficiales. En el 2018, la comisionada residente Jenniffer González Colón adquirió una guagua de $64,000, sin incluir los costos de enviarlo desde Puerto Rico a Washington, para su uso en la capital federal”, expresó.

“Aunque la oficina de Puerto Rico usará los dos vehículos que tiene asignados, yo rechacé el vehículo que tengo asignado en Washington. No necesito un carro oficial para hacer mi trabajo en la capital federal. Camino de mi apartamento a mi oficina, cojo el metro, y, cuando necesito un carro, lo pido por una aplicación. El gasto del último carro adquirido para la oficina del comisionado residente fue excesivo, imprudente, y, francamente, vergonzoso”, añadió Hernández Rivera.

Sus expresiones se suman al intercambio de ataques que ha protagonizado contra la gobernadora Jenniffer González en los pasados días. Este aseguró que le envió una carta a la primera mandataria solicitando colaboración en su labor en la capital federal, sin embargo, González, al ser cuestionada sobre el asunto lo catalogó como “estupideces”.

“Yo creo que ya se les ve la costura de las politiquerías, que si no le contestan una carta. ¿Qué es eso? Yo no tengo tiempo para esas estupideces, yo vengo a trabajar y lo estoy demostrando con acciones, con radicación de proyectos en el Congreso con legisladores republicanos y demócratas fui la autora de muchas de estas medidas, mi directora de oficina de PRFAA estuvo en la inauguración de él el viernes. ¿Por qué no hablaron allí? ¿Por qué me tiene que mandar una carta? Estuvo aquí en el saludo protocolar, tiene mi celular”, expresó la primera ejecutiva.

Del mismo modo, aseguró que Hernández Rivera está “rezagado” de la actividad legislativa en el Congreso federal.

“Si él no quiere la colaboración del gobierno en sus proyectos, con nosotros no hay problema, yo busco cualquier otro congresista demócrata, tuve cuatro aquí el sábado, el domingo, el viernes…”, expresó la gobernadora.