Junta ordena se solicite aumento en factura de luz para pagar pensiones, mientras gobernadora aseguraba “no es necesario”

La Junta de Control Fiscal envió una carta donde ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que solicite un aumento en la tarifa de luz al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para cubrir el pago de las pensiones de los jubilados de la agencia.

Según la carta, el ente fiscal condiciona el uso de $50 millones del presupuesto del gobierno a cambio de que la AEE haga la solicitud al NEPR.

“Dada la urgencia del asunto, la Junta de Supervisión aprueba condicionalmente el uso de $50 millones de fondos del Estado Libre Asociado para financiar los pagos de pensiones de la AEE de abril y mayo de 2025, siempre que la AEE presente una solicitud de ajuste temporal de tarifas conforme al artículo 6.25 (d) de la Ley 57-2014. Dicha solicitud deberá abarcar el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025”, lee la carta de la Junta.

Del mismo modo, la Junta pide a la AEE que provea a LUMA Energy los datos sobre el costo de pensiones antes del 15 de abril del 2025. Mientras que la solicitud sobre el ajuste tarifario debe enviarse antes del 28 de marzo.

“La AEE puede presentar una solicitud de ajuste temporal de tarifas conforme al artículo 6.25 de la Ley 57-2014, aun cuando LUMA Energy la presente ante la Junta de Gobierno AEE, dado que el financiamiento de las pensiones es una obligación de la AEE y no de LUMA. Esta aprobación también está sujeta a que la AEE proporcione a LUMA toda la información, los datos y la documentación sobre los costos de las pensiones requeridos como parte del proceso de revisión tarifaria del NEPR, de conformidad con la resolución y orden del NEPR del 12 de febrero de 2025 en el caso NEPR-AP-2023-0003. El ajuste tarifario temporal debe presentarse a más tardar el 28 de marzo de 2025 y la información sobre los costos de las pensiones debe enviarse a LUMA a más tardar el 15 de abril de 2025”

La carta del ente fiscal llega luego de que la gobernadora asegurara en conferencia de prensa que el aumento en la tarifa de luz “no es necesario”.

González Colón, dijo el martes que no será necesario un aumento temporal a la tarifa energética para cumplir con el pago de pensiones a jubilados de la AEE.

“Que no es necesaria, te voy a explicar por qué no es necesario aumentar la tarifa de luz. Nosotros sometimos la Resolución Conjunta de la Cámara 85, en la versión de la Cámara, para resignar fondos y los fondos de las pensiones están disponibles hasta marzo 31. Así que lo que estamos hablando es para aumentar la cantidad de los meses hasta junio y esa resignación de fondos nos cubriría abril, mayo y junio, y para eso no hay que aumentar la tarifa de la luz”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La primera mandataria indicó que mañana miércoles habrá una reunión con la Junta de Control Fiscal sobre el asunto.

“De hecho, mañana nosotros aquí, el director de AAFAF, esta servidora tenemos y el componente de la OGP, tenemos reunión con la Junta Fiscal para discutir mecanismos, para trabajar con esto de manera prospectiva también… No hay necesidad y nosotros no estamos pidiendo un aumento en la factura de luz”, agregó.

Las expresiones responden a una determinación del Negociado de Energía que permitiría un aumento temporero en la tarifa para cubrir las pensiones de unos 12,500 jubilados de la AEE, a ser facturado por LUMA Energy.