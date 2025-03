Junta advierte a COSSEC a no actuar sobre ley plan de mitigación para cooperativas

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le advirtió a la presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), Mabel Jiménez Miranda, a no tomar acciones relacionadas a la Ley 99 que crea plan de mitigación para cooperativas.

En una carta con fecha del 20 de marzo de 2025, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, Jr., le recordó a Jiménez Miranda que el organismo creado por la Ley Promesa concluyó previamente que la Ley 99 viola el Plan de Ajuste del Gobierno así como la orden del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico y de COSSEC.

Mujica Jr. respondió a una carta enviada por Jiménez Miranda a principios de mes en la que solicitó instrucciones sobre cómo proceder con a implantación de la Ley 99.

“La Junta de Supervisión expresó sus preocupaciones con respecto a la Ley 99 en numerosas comunicaciones al Gobierno, tanto antes como después de su promulgación. Como resultado de sus preocupaciones, la Junta de Supervisión adoptó una resolución que declara que las disposiciones de la Ley 99 son ilegales, inválidas y nulas. Además, según el artículo 11 de la Ley 99, como resultado de dicha declaración, la Ley 99 es nula y sin valor. Por lo tanto, la Ley 99 no puede implementarse”, planteó Mujica Jr. en su carta.

La Ley 99 establece que COSSEC debe transferir a las cooperativas los fondos necesarios para compensar las pérdidas no operacionales mitigar las pérdidas no operacionales que sufrieron como consecuencia del impago de los bonos del gobierno de Puerto Rico.

Mujica reiteró que según estimaciones de la Junta de Supervisión, la Ley 99 tendría un impacto fiscal en el ELA de entre $300 millones y $535 millones.

“Como se indicó anteriormente, la Ley 99 es nula y sin valor y no puede implementarse. Incluso si no fuera así, como lo confirmó la AAFAF y reconoció COSSEC en cartas dirigidas a la Junta de Supervisión con fecha del 28 de junio de 2024, no se permite una transferencia de fondos en virtud del Artículo 6 de la Ley 99 sin la aprobación previa por escrito de la Junta de Supervisión, la cual no ha sido otorgada. Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con los artículos 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluyendo la búsqueda de recursos para impedir la implementación y el cumplimiento de la Ley 99. Esperamos que estas medidas sean innecesarias”, termina diciendo Mujica quien como de costumbre reiteró su disposición a trabajar con el gobierno de Puerto Rico, en este caso con COSSEC, para fortalecer y mejorar el sistema cooperativa de la isla.