Llevan protesta a la alcaldía de Rincón en rechazo a “construcción ilegal” de paseo ciclista

Cientos de ciudadanos realizaron una marcha en el municipio de Rincón hoy, sábado, la cual llegó hasta la alcaldía del pueblo, en protesta por la alegada “construcción ilegal” del paseo lineal para ciclistas en la Reserva Tres Palmas.

La caminata fue convocada por el Campamento Cemi, y partió desde la playa María.

“Nosotros continuaremos la lucha, y la lucha es en la calle, hasta que venzamos la corrupción de este país”, manifestó Ramón Diaz Zambrana.

Los manifestantes aseguran que el proyecto tiene un permiso “ilegal” para llevar a cabo la construcción, y que amenaza los habitat naturales, los ecosistemas, y la diversidad local. Esto incluye la reserva marina Tres Palmas y el bosque comunitario “La Armonía”, una zona que ha sido reforestada continuamente por la comunidad.

“Esto es una masacre ambiental y la vamos a parar”, sostuvo Cristina Canals.

Por su parte, Diaz Zambrana garantizó que seguirán luchando para proteger la reserva “con su vida”. “Amigos y amigas de Tres Palmas, está demandando al gobierno para reclamar nuestros derechos y que Tres Palmas y el Bosque de la armonía, si es necesario con nuestras vidas lo vamos a proteger”, exclamó.

¿Por qué un paseo lineal es eje de conflicto ambiental?

El proyecto de construcción de un paseo para ciclistas y peatones en Rincón generó un fuerte conflicto entre el municipio, agencias gubernamentales y grupos ambientalistas que denuncian que la obra afectará áreas naturales protegidas.

La controversia escaló hasta el punto de provocar manifestaciones, arrestos, la intervención con el proyecto de construcción, acusaciones de falta de transparencia y una demanda legal.

El alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, defendió la construcción del paseo, que cuenta con una inversión estimada de $10.8 millones, al asegurar que tiene todos los permisos requeridos y que traerá beneficios tanto para los residentes como para el turismo. Detalló que el proyecto se propuso desde 1996, pero fue en 2001, cuando este fungía de alcalde bajo la gobernación de Sila María Calderón, que se comenzó el proceso de adquisición y diseño con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“La gente tiene que entender que es un proyecto público. Esto no es un proyecto privado. Ya ha pasado el cedazo de tanta y tanta gente que estos grupos ambientalistas han estado con nosotros sentados en la mesa. Ellos han pedido un número de cosas y todo lo que ellos han pedido se les ha dado”, expresó López Bonilla.

El primer ejecutivo municipal señaló que el plan de mitigación del proyecto incluye la siembra de 379 árboles como parte de la conservación ambiental y que los permisos han sido aprobados por agencias federales y estatales, incluyendo el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). La construcción del paseo se contempla en dos fases.

Para López Bonilla, es confuso cómo un proyecto “de tanto tiempo” continúa cuestionado. A pesar de las críticas y protestas, el alcalde afirmó estar abierto al diálogo.

“Por ejemplo, en el área del domo, había un mirador. Este mirador construido ahora pudiera costar como $250 mil. Ese mirador ellos no lo querían, pues se eliminó. Este proyecto era mucho más grande. Poco a poco cortaron el proyecto [...] Inclusive, lo último que se le complació a la persona que estaba, Miguel Canals, el puente que queda cerca, lo que llaman ellos el muro, ese muro se hizo mucho más pequeño a petición de ellos”, detalló.

Por su parte, la portavoz de la Coalición Paseo Responsable, Carola Acum Quiñones, informó que siempre buscan que su protesta sea pacífica.

“Nosotros no queremos enfrentar ni a la Policía ni a nadie, sabemos que ellos también están haciendo su trabajo. Nosotros no estamos ahora mismo pensando en amenazar a nadie porque eso no resuelve el problema [...] Claro, nosotros no tenemos el control de lo que puedan hacer individuos por su parte”, indicó.

La portavoz, además, informó que la solicitud de los ciudadanos es una revaluación del diseño del proyecto, debido a que este se visualizó hace poco más de 30 años.

“Nosotros no estamos en contra del proyecto. Nosotros lo que estamos solicitando y no solo el municipio, sino la Autoridad de Carretera y todas las otras agencias que están envueltas en este diseño, que se evalúe nuevamente conforme el escenario que tenemos hoy día en la costa de Rincón. Este es un diseño de un paseo ciclista que se hizo hace más de 30 años, mucho antes, obviamente, del huracán María. Hemos podido ver, a través de las décadas, que la erosión costera en la zona de Rincón es crítica”, continuó Acum Quiñones.

Esta agregó que el paseo comenzará en la vía del Harbour, cerca del balneario donde se planifica construir muros de contención en áreas con yacimientos arqueológicos. Asimismo, al salir de esa zona, la obra se adentraría en la Reserva Marina de Tres Palmas, registrada a nivel federal, donde se proyecta una carretera asfaltada de 15 pies, lo cual podría afectar “hábitats críticos como corales y áreas de anidación de tortugas”. La manifestante también comentó sobre una rotonda en la playa Escalera, sobre manglares y terrenos pertenecientes a la zona marítimo terrestre, lo que implicaría la eliminación de estacionamientos y la restricción de acceso a la playa.

“Se presentaron las cosas en las que no se estaba de acuerdo y las cosas que, sí, podíamos ceder. Entiendo que [el alcalde] mencionó a la prensa que estaba dispuesto a hablar con nosotros y nos entusiasma la idea de que lo haya dicho y estamos esperando que nos dé esa fecha para sentarnos y buscar un acuerdo porque esto es algo que también le va a beneficiar al pueblo de Rincón”, resaltó.

La portavoz dijo que han planteado rutas alternas “sencillas” para el paseo ciclista y han fomentado el uso de carreteras existentes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ciclismo de Puerto Rico, Joe Urbina, indicó que, aunque abiertamente defiende nueva infraestructura ciclista, todo proyecto debe cumplir con la ley y la aplicable reglamentación ambiental.

“En el caso de Rincón, el alcalde y la gobernadora dicen que se está cumpliendo. Por otro lado, los manifestantes no se oponen al proyecto, pero dicen que no se está cumpliendo. Así estamos observando, investigando y recopilando datos a través de miembros y asesores. Si se prolonga el tranque y terminamos de recopilar los datos que nos faltan, podríamos intervenir para ver si pudiéramos aportar sugerencias que ayuden a que terminen con el tranque”, estableció Urbina en declaraciones escritas.

Mientras, para el portavoz del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático Carl-Axel Soderberg, el conflicto en Rincón es uno que puede subsanarse a través del diálogo.

“Por lo que yo pude ver, aparentemente, la ruta que escogieron no es la más sabia. Porque si queremos que haya una ruta para las bicicletas y de caminar, no puede ser en áreas donde hay proyectos dirigidos precisamente a la adaptación del aumento del nivel del mar y a la destrucción a mansalva de árboles. En más con la misma gente, que está protestando, vamos a sentarnos”, sostuvo.

La educadora y oceanógrafa Maritza Barreto Orta aconsejó que “todo lo que se construya en zona de riesgo hay que manejarlo con cuidado, hay que manejarlo con datos. Si no se puede hacer usando ciertos materiales, hay que hacer algo removible, o simplemente moverlo o relocalizarse en donde la actividad y la estructura no sea afectada y que la gente esté en seguridad”.