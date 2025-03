Ladrón que robó cartera en panadería fue arrestado mientras hacía compras en centro comercial de Bayamón

Un pillo fue arrestado por civiles luego de que lo encontraran haciendo compra a eso de la 1:00 de la tarde del domingo en el centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.

Según el reporte de la Policía, el sujeto de 55 años se robó una cartera tipo wallet con 500 dólares en efectivo que estaba en una mesa de la panadería Castilla en la avenida West Main, carretera 29 en Bayamón.

Cuando el cliente de la panadería se dio cuenta que la cartera no estaba, los empleados revisaron las cámaras de seguridad e identificaron al sujeto que se la llevó.

El pillo se fue a comprar una mercancía en Plaza Del Sol y fue sorprendido por dos civiles, que lo arrestaron a pocos metros de la panadería.

La cartera y parte del dinero fue recuperado, además de la mercancía que compró el sujeto. Todavía faltan por recuperar otros documentos personales.

El detenido fue llevado por los agentes del precinto hasta cuartel de Bayamón Oeste, donde permanecerá hasta que el caso sea consultado con la Fiscalía.

Ingresan en hospital psiquiátrico mujer que alegan se fue sin pagar de un salón de belleza

La jueza Rocío Alonso González del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan ordenó que la clienta que fue detenida ayer, sábado, por las empleadas de un salón de belleza en Santurce cuando alegadamente intentó irse sin pagar, fuera ingresada de manera involuntaria al Hospital de Psiquiatría General, en Río Piedras.

El incidente, que quedó captado en video y se encuentra viralizado en las redes sociales, muestra cuando las estilistas realizan el “arresto civil” tras asegurar que la mujer de 60 años recibió los servicios y posteriormente pretendía salir del lugar sin pagar por los mismos.

“Esta señora que ven ahí se quería ir sin pagar en el beauty de @roushaircenter se pasa en los sitios y se va sin pagar, si la ven no la atiendan y déjenla ir. Cada día nos esforzamos por levantar nuestro negocio y no es justo que vengan, se atiendan y no quieran pagar. Al final los guardias se la llevaron arrestada”, lee la publicación en Instagram.

En el video, la aparente clienta se encuentra tirada en el suelo de la vía pública pidiendo en varias ocasiones que la suelten.

“Esto es agresión”, dice la mujer.

“Que vengan los guardias por favor, tengo que pararme”, dice la mujer mientras una de las estilistas la mantiene inmovilizada en el suelo.

Sin embargo, las empleadas del local la rodean y en múltiples ocasiones le exigen que pague por los servicios recibidos.

“Vas a pagar, si no te vamos a mojar el pelo”, se escucha decir a la mujer que grabó el video.

En redes sociales, múltiples ciudadanos han identificado a la mujer y la señalan por supuestamente realizar la misma práctica en otros locales.