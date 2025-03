¿Se entregará un plan de ajuste de la AEE para finales de marzo?

La jueza Laura Taylor Swain le dio hasta el 28 de marzo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para presentar un nuevo Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en un esfuerzo por resolver la reestructuración de más de $12,000 millones en obligaciones de la corporación pública.

El abogado Rolando Emanuelli señaló que la JSF inicialmente había indicado que el plan estaría listo para mediados de marzo, específicamente el día 17, y que luego se extendió la fecha, por orden de la jueza, hasta el 28.

“Lo que tenía el plan atrasado era que no había salido el plan fiscal, pero el plan fiscal salió hace varias semanas. Así que yo no dudo que van a cumplir con la orden de la jueza”, destacó.

Sin embargo, advirtió que, aunque el plan se presente, “eso no se puede discutir hasta que se resuelvan los otros issues que la jueza pautó, un itinerario de unas mociones que se tienen que dilucidar primero y después un descubrimiento de pruebas".

Por su parte, el abogado John Mudd coincidió en que la fecha será cumplida y precisó que la jueza Swain no impuso la fecha límite, sino que fue la propia JSF la que se comprometió a someter el plan ese día.

“Swain no lo pidió, la Junta dijo en una moción a Swain antes de la vista que iba a radicar uno el 28, o sea que ellos lo tienen listo ya. [...] Eso va a estar listo para el 28, sino no lo hubieran dicho”, dijo.

PJT Partners

Por otra parte, en cuanto a la reciente aprobación del contrato de PJT Partners como asesores en el proceso de mediación, Emanuelli cuestionó el alto costo del mismo y el impacto que tendrá en la economía de la AEE y en las tarifas eléctricas.

“Puerto Rico no es el mismo mercado. No hay ningún profesional en Puerto Rico que cobre esa cantidad. Y el gasto que se ha emitido por parte de la Junta en general, que son más de 2000 millones y en particular en la autoridad, que son más de 400 millones, pues implican que ese contrato va a ser súper oneroso”.

El abogado criticó, además, la falta de objeción por parte del gobierno de Puerto Rico, en específico el silencio de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Lo que me da coraje es que AAFAF, que es quien tiene que defender el dinero de Puerto Rico, no dijo ni pío, quien objetó fue el Comité de Acreedores no Asegurados”, detalló.

Mudd se mostró menos sorprendido con la aprobación de la jueza Swain, asegurando que la JSF y el equipo de medición suelen obtener la mayoría de las decisiones a su favor.

“Swain le da a la Junta el 95 % de lo que la Junta pide [...] ¿Quién paga eso? Nosotros. Esto son cosas sobre las cuales Puerto Rico no tiene ningún control. Se van a hacer y se acabó”, concluyó.