Funcionarios gubernamentales abordan el panorama del Síndrome Down en Puerto Rico

Conversatorio “¡Soy Parte! Panorama Actual del Síndrome de Down en Puerto Rico”, organizado por la Fundación Lily’s Angels en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

El conversatorio “¡Soy Parte! Panorama Actual del Síndrome de Down en Puerto Rico”, organizado por la Fundación Lily ‘s Angels, reunió a representantes gubernamentales y del sector privado para discutir los retos y oportunidades que enfrenta esta población en la isla.

Entre los funcionarios estuvieron el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, la directora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Amy Vega Ojeda, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, y el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Luis Pizarro Otero. No obstante, el designado secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero no asistió al evento, ni envió un representante.

Ramos Parés comenzó la conversación destacando la importancia del conocimiento sobre condiciones genéticas como herramienta de inclusión.

“El conocimiento genera empoderamiento por parte de los padres, genera empatía por parte de todos los que estamos alrededor de un niño o un joven desarrollándose, y que refleja alguna condición o alguna discapacidad que limita el funcionamiento de su vida. Así que yo creo que nos queda camino por recorrer, sin duda alguna”, expresó.

También reconoció las deficiencias del sistema educativo y la falta de acceso a recursos de salud esenciales.

“Vemos el problema en educación, pero es porque educación no está atendiendo las necesidades de estos niños no solamente en el área educativa sino en el área de salud [...] yo digo mira a lo mejor yo pudiese sacar 40,000 estudiantes de ahí y bajar la carga y dar un mejor servicio pero ¿y qué van a hacer esas familias? ¿A dónde van? ¿a quién le tocan la puerta? sigue siendo un asunto de Puerto Rico, no es un asunto del lado del Departamento”, admitió.

Por su parte, Vega Ojeda, resaltó los programas de apoyo para niños con necesidades especiales desde temprana edad y mencionó que aquellos elegibles reciben prioridad en la asignación de servicios de cuido.

“En el caso de niños con necesidades especiales podemos dar servicios hasta los 18 años. Nos enfocamos en la niñez temprana porque es cuando más efectiva es la educación y las terapias, de 0 a 3 años [...] una de las cosas que quisiéramos trabajar es la capacitación de los maestros y la capacitación social, lo que hablamos con el secretario es que los niños tanto como los amiguitos, los hermanos, todos seamos parte de capacitación, que podamos tener una opción de terapias”, señaló.

Mientras, Garffer subrayó la necesidad de capacitar a los primeros respondedores para atender situaciones con personas de diversidad funcional. Detalló que “El 99% de las veces son los primeros que van a tener ese contacto en una situación X, Y o Z con una persona que pueda servir de una diversidad funcional y tienen que estar entrenados”, explicó.

También enfatizó la importancia de una colaboración interagencial efectiva para garantizar la protección y derechos de las personas con diversidad funcional .

El presidente de la CCPR, Pizarro Otero, resaltó el rol del sector privado en la integración laboral de personas con diversidad funcional.

“Nosotros tenemos lo que se llama el Consejo del Tercer Sector, que busca cómo colaborar con organizaciones sin fines de lucro para ofrecer herramientas a la empresa privada y facilitar la inclusión laboral”, expresó.

Añadió, además, que la Cámara trabaja para garantizar que tanto “grandes corporaciones como pequeñas y medianas empresas” tengan acceso a talleres y recursos para fomentar un mercado laboral más inclusivo.

“Estamos hablando de un 83% de los socios de la Cámara de Comercio de hoy son pequeñas y medianas empresas. Pues, ¿cómo podemos dar esa herramienta a las pequeñas y medianas empresas? Que digan, mira, te podemos ofrecer estos talleres para que tú puedas contemplar e incluir a este sector de la población en servicios importantes que te van a ayudar a ti a hacer dinero, a echar la economía hacia adelante, a lograr tus números y que a la misma vez ese ser humano puede seguir contribuyendo a la sociedad”, concluyó Pizarro Otero.