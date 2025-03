Designado secretario de Salud niega ser parte de investigación federal

El designado secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, aseguró el jueves que no es objeto de investigación por presunto mal manejo de fondos federales.

Su expresiones surgen luego de que trascendiera la existencia de un requerimiento de documentos para el Colegio de Médicos Cirujanos.

“No es verdad. Cuando tú eres una tarjeta, te mandan una carta y te lo dicen”, afirmó Ramos Otero a preguntas de Noticentro (WAPA-TV).

“Sí, eso es verdad. No me han notificado ni me han llamado a testificar. Si ven el subpoena, el subpoena es al colegio, no es a mí”, agregó.

A preguntas sobre si la pesquisa federal está activa, Ramos Otero respondió: “Ninguna investigación federal está vigente. Se le hizo la pregunta directamente mi abogada a los federales y dijeron que todas las investigaciones del COVID, excepto la de PUA, están cerradas”.

El documento federal divulgado en fechas recientes, enviado al colegio, solicitaba información de cheques, transferencias y documentos relacionados con la presidencia de Ramos Otero y otros nombres, así como detalles de un presunto plan de salud fallido que involucra 1.4 millones de dólares.