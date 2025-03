Revelan donativo del Municipio de Cidra a equipo que fue suspendido del BSNF

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió el miércoles una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Cidra, señalando que no recuperó los 100 mil dólares que otorgó en 2017 como capital inicial a la empresa municipal Cidra Investments and Management, Inc. (EMCIM), la cual se disolvió el 30 de enero de 2024.

Los alcaldes y legislaturas municipales en funciones no protegieron los intereses del Municipio ni reglamentaron la devolución de capital, según el informe de la Contraloría.

El documento detalla que el Municipio no estableció planes de monitoreo ni programas de fiscalización para la empresa municipal, incumpliendo con la Ordenanza 4 de 2017.

“Este tipo de deficiencias pueden tener el efecto de que se cometan errores, irregularidades y que no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, advierte el informe.

Además, la auditoría revela que el municipio otorgó un donativo de 10 mil dólares a un equipo de baloncesto femenino en 2022, sin verificar que el apoderado había sido expulsado y el equipo suspendido por la liga del Baloncesto Superior Nacional Femenino para esa temporada. El apoderado utilizó 9,000 dólares del donativo para pagar una deuda de años anteriores, sin presentar un informe económico detallado sobre el uso de los fondos, como exige la reglamentación municipal.

El informe también menciona que el Municipio no ha tomado acción para recuperar más de 100 mil dólares por distintos conceptos recomendados en auditorías previas de 2014 y 2016.

El presupuesto del Municipio de Cidra ascendió a 15.8 millones de dólares en 2024. En términos financieros, pasó de un déficit acumulado de 179 mil dólares en 2020 a superávits de 1.4 millones en 2021, 8 millones en 2022 y 16.5 millones en 2023.

La Contraloría recomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurarse de que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva.

Este segundo informe cubre el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.