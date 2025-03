Alex Delgado recibe diagnóstico de cáncer

El periodista Alex Delgado enfrenta un diagnóstico de cáncer desde hace una semana, así lo reveló el sacerdote Orlando Lugo, quien el sábado le realizó el sacramento de la Unción de los Enfermos de la Iglesia Católica.

A través de una publicación en Facebook, el sacerdote publicó varias fotografías donde aparece realizando una oración por el periodista y director de programación de NotiUno 630. Además, en la misa se encontraban varias figuras y colegas de Delgado. Entre estos, el presentador de Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, el cantante Gilberto Santa Rosa y el comediante Otilio Warrington “Bizcocho”.

“Hace una semana y media diagnosticaron a nuestro amigo y hermano, Alex Delgado, con #cáncer. Hoy, rodeado de sus familiares y amigos, entre ellos Ferdinand Pérez, Gilberto Santa Rosa, Bizcocho, y “el resto del caucus”, le administramos el sacramento de la unción de enfermos en la Misa de las 4:30pm”, lee la publicación del sacerdote.

“Dentro de un momento de impacto y dolor, el Señor Jesús nos consuela con sus promesas y su presencia. ¡A darlo todo en este proceso! No será fácil, pero Dios caminará contigo y nosotros también. No estás solo. ¡Venceremos! La esperanza no defraude”, añade.

Delgado quien es el director de programación de NotiUno 630 también comparte labores con el productor y presentador Ferdinand Pérez. Este último pasó por un proceso similar, en marzo del 2023 el productor de Jugando Pelota Dura anunció que padecía de cáncer.

El periodista Alex Delgado, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, se ha destacado principalmente en la industria radial con su rol en NotiUno 630. Sin embargo, también ha sido una de las figuras principales de Jugando Pelota Dura por varios desde que el espacio se transmitía por el entonces canal 40 del sistema Ana G. Méndez, previo al huracán María.