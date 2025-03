VIDEO: Manifestantes logran retirada de maquinaria en la construcción de paseo en Rincón

El grupo de ciudadanos que se encuentra manifestándose este jueves en la zona de la Playa María en Rincón para repudiar la construcción de una vía para ciclistas y peatones, que alegan afectará recursos naturales y ambientales, lograron la retirada del desarrollador junto con su maquinaria.

Fue “NotiCentro” de Wapa Television que compartió los visuales en sus redes sociales, mostrando el momento en el que los manifestantes celebran las acciones.

Más temprano, el alcalde de ese municipio, Carlos D. López Bonilla, aseguró que fue amenazado en medio de las protestas.

Según relató el alcalde en entrevista con Las Noticias (TeleOnce), una persona a la que no identificó, llegó hasta la alcaldía para decirle “que se cuidara” y aseguró que le indicaron que estarían regresando.

López Bonilla afirmó que ha estado en comunicación con las autoridades para radicar una querella por los alegados hechos.

“Nosotros estamos cursando a la Policía de Puerto Rico, nos vamos a estar reuniendo para hacer lo que nos compete, aquí vino un ciudadano que nosotros no lo conocemos a decirnos que me cuidara, que ellos van a regresar y nosotros llamamos a la policía, ellos (la policía) están al tanto, están interrogando a las personas que se vieron envueltas con esta situación y nosotros vamos a hacer la querella correspondiente, ya tenemos la evidencia y la vamos a presentar”, expresó el líder municipal.

En declaraciones escritas previas, el alcalde dijo que el proyecto “es bueno” y señaló a los opositores de nos estar bien “orientados”.

“Este es un buen proyecto no solo para Rincón, sino para todo Puerto Rico y la industria turística de nuestro oeste borincano. Yo teorizo que quienes tienen dudas sobre el mismo, no es por mala fe, es por falta de información. Este es un proyecto pensado y estudiado, a los fines de crear una ruta que promueva el ciclismo y el tránsito peatonal. Conozco de algunos buenos ciudadanos que hoy cuestionan, pero no fueron a las vistas públicas a orientarse”, manifestó López Bonilla.

Ayer siete personas fueron arrestadas por el personal de la División de Operaciones Tácticas (Fuerza de Choque), del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), en la manifestación.

Supuestamente, se les imputa paralizar una obra de construcción con los debidos permisos y obstrucción a la justicia.

Los grupos comunitarios alegan que la construcción está en en la zona marítimo-terrestre, afectando los humedales del balneario; impacta la Reserva Tres Palmas; realizarán la tala de 300 árboles; quitarán el acceso a la playa por una verja en cemento que buscan construir; entre otros.