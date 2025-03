No ven riesgo para currículo antirracista

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) afirmó que las nuevas normativas federales sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) no afectarían la implementación del currículo antirracista en las escuelas públicas. Según la agencia, estas regulaciones buscan evitar sesgos en la prestación de servicios, sin impedir la enseñanza de temas relacionados con el racismo.

El currículo antirracista se integró en 2022 a través del tema transversal “Equidad y Respeto entre todos los seres humanos”. Además, en diciembre de 2024, el Departamento publicó la “SANKOFA Guía de Educación Antirracista” y las “Lecciones Modelos de Afirmación de Afrodescendencia” para reforzar la enseñanza de estos conceptos en distintas materias.

El DEPR aseguró que el currículo y su implementación cumplen con la normativa federal vigente. “El DEPR ha seguido los requisitos establecidos en la guía de evaluación del currículo del Departamento de Educación federal”, indicó la agencia, aludiendo al documento “A State’s Guide to the U.S. Department of Education’s Assessment Peer Review Process”. Además, destacó la Ley estatal 85-2018 respalda el desarrollo de este currículo.

Por su parte, la exsenadora Ana Irma Rivera Lassén, autora del proyecto que estableció el Día Nacional sobre Erradicación de Racismo y de la Afirmación de la Afrodescendencia, dijo que varias escuelas le avisaron que se estaba haciendo cumplir la Ley 24 del 2021.

“Nadie le debe tener miedo a Trump y a sus posturas, no hay ninguna razón para que este currículo no se lleve a cabo”, expresó Rivera Lassén.

En el 2022, el DEPR invirtió parte de $6.2 millones del Fondo de Emergencia para Escuelas en el desarrollo profesional de los maestros y en la elaboración de la guía y lecciones modelos.