Hombre provoca incendio en su casa para escapar de cautiverio de más de 20 años

WATERBURY, Connecticut, EE.UU. (AP) — Un hombre de Connecticut que dijo haber estado cautivo durante 20 años fue rescatado después de provocar un incendio en su habitación y decir a los socorristas que lo hizo para ganar su libertad, informaron el miércoles las autoridades.

La madrastra del hombre fue acusada de crueldad y secuestro.

Los socorristas de Waterbury rescataron al hombre, de 32 años de edad y que se encontraba en estado de desnutrición, de una habitación en el segundo piso después de que fueron enviados a un incendio en una casa el mes pasado, dijeron las autoridades en un comunicado. Mientras recibía tratamiento por inhalación de humo, reveló que había provocado intencionalmente el incendio.

“Quería mi libertad”, dijo el hombre, según la policía. Afirmó que había estado cautivo desde que tenía aproximadamente 11 años.

Una investigación reveló que el hombre, cuyo nombre no fue divulgado, “había estado en cautiverio durante más de 20 años, soportando abusos prolongados, desnutrición, negligencia severa y un trato inhumano”, dijeron las autoridades, y añadieron que no había recibido atención médica ni dental durante ese tiempo.

“El sufrimiento que esta víctima soportó durante más de 20 años es tanto desgarrador como inimaginable”, señaló el jefe policial Fernando Spagnolo en un comunicado.

Kimberly Sullivan, de 56 años, identificada como la madrastra del hombre, fue acusada de agresión, secuestro, restricción ilegal, crueldad y conducta imprudente. Compareció ante un tribunal el miércoles y se le fijó una fianza de 300,000 dólares.

El abogado de Sullivan, Ioannis Kaloidis, dijo que su clienta estaba “atónita al escuchar las acusaciones” y las niega.

“Lo que ella me indicó fue que no eran ciertas, y a medida que obtengamos más información, tenemos la intención de presentar una defensa vigorosa”, afirmó Kaloidis por teléfono. “Pero ella es tajante en que no hizo las cosas de las que se le acusa”.

Agregó que aún estaba recopilando información y no pudo decir de inmediato si alguien más vivía en la casa.