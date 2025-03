“Audri Nix” le envía mensaje a la gobernadora: “Le vamos a dar la lucha”

Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como “Audri Nix”, envió este jueves un mensaje a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en medio de una vista de estatus tras ser acusada de supuestamente amenazar de muerte a la mandataria el pasado mes de enero.

“Que sepa la gobernadora y que sepa el Gobierno de Puerto Rico que les vamos a dar la lucha de la década... Yo voy a seguir con mi activismo. Estoy segura de mi inocencia”, dijo Vázquez Pérez a su salida del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan.

PUBLICIDAD

La joven fue acompañada por la exrepresentante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien habló con la prensa asegurando que el Gobierno está atentando contra la libertad de expresión en este y otros casos.

“Nosotros estamos enfrentando una situación de la respuesta gubernamental a la libertad de expresión, la hemos visto en todo Puerto Rico. La vimos ayer en Rincón, la hemos visto cada vez que hay una expresión contraria a la gestión del Gobierno. Esto no es un evento aislado, es parte de algo que estamos viendo en toda la Isla”, expresó la exlegisladora.

Vázquez Pérez ya adelantó que no hará admisión de culpa. Tampoco ha determinado si enfrentará el juicio por tribunal de derecho o por jurado.

“Audri Nix” enfrente tres cargos criminales: amenaza (Art. 177), alteración a la paz (Art.241) y delito contra el derecho a reunión (Art.179) del Código Penal de Puerto Rico.

La jueza del caso, Ana Paulina Cruz, aún no ha fijado la fecha del juicio debido a varios asuntos legales pendientes.

PUBLICIDAD

La próxima vista de estatus fue señalada para el 21 de abril.

¿Por qué fue acusada “Audri Nix”?

Según la investigación de la Uniformada, el 2 de enero de 2025, a las 9:00 de la mañana, en la Parroquia Santa Teresita en la Calle Loíza de Santurce, la imputada se presentó a un acto ecuménico por motivo de la toma de posesión González Colón. Allí, obtuvo acceso al interior de la iglesia, donde realizó manifestaciones en contra del Gobierno y de la dignataria.

Dichas expresiones, las hizo ante las cámaras de los noticiarios en contra del Gobierno gritando “Muerte al PNP, muerte a Jennifer, no es una amenaza es una promesa, la revolución viene”.

La mujer vestía un abrigo con capucha, gorra y pantalón largo todo de color negro y tenía una cartulina que mostró al ser entrevistada por la prensa, la cual lanzó a una alcantarilla frente a la Ferretería Willy en calle Loíza.

Durante el proceso de investigación, la sospechosa compartió un video en las redes sociales, alegando haber sido la persona que la Policía removió de la iglesia Santa Teresita durante la misa previa a la toma de posesión de la gobernadora. Asimismo, que temía por su vida.

“Hola @jenniffergonzalezcolon mi nombre es Adriana y me voy a quitar la mascara para decirte lo que me falto decirte. También quiero aclarar que mis expresiones no fueron para invitar la muerte de nadie yo jamás en mi vida me las desearía a alguien de muerte mis expresiones fueron retóricas a la muerte del PNP a la remoción de la organización criminal conocida como el partido nuevo progresista. A la gobernadora electa por voto robao jamás la amenazaría de muerte quiero dejar eso claro mis expresiones fueron retóricas a la remoción del partido nuevo progresista no a la muerte de ninguno de sus ejecutivos”, escribió Vázquez Pérez en su cuenta de Instagram.

“Si me pasa algo en las próximas 24 horas fue la policía de Puerto Rico o fueron los federales”, agregó.